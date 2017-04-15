زمان اعلام ترکیب تیم ملی کشتی آزاد مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در حالی هفته گذشته به پایان رسید که دومین اردوی آزادکاران در سال جدید از روز دوشنبه هفته جاری در خانه کشتی تهران آغاز می شود.

این در حالیست که تیم ملی کشتی آزاد ایران به زودی باید در رقابتهای قهرمانی آسیا و همچنین مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی به میدان برود.

علی بیات، سرپرست تیم ملی کشتی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روند آماده سازی آزادکاران رضایت بخش است، گفت: طبق برنامه باید دو اردوی دیگر تا زمان اعزام ملی پوشان به رقابتهای قهرمانی آسیا و مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی برگزار شود.

طبق اعلام کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد، ترکیب نهایی این تیم برای حضور در دو رویداد مهم پیش رو، دو هفته مانده به اعزام تیم اعلام می شود. ضمن اینکه اهمیت و حساسیت این مسابقات به گونه ای است که دو تیم مجزا با ترکیبی متفاوت مهیای اعزام خواهد شد که ممکن است در برخی اوزان از یک آزادکار در این دو میدان استفاده شود.