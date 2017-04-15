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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۵۰

بخشدار الموت غربی:

حضور حداکثری مردم در انتخابات لازمه تحقق توسعه پایدار

حضور حداکثری مردم در انتخابات لازمه تحقق توسعه پایدار

قزوین- بخشدار الموت غربی گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات لازمه تحقق توسعه پایدار کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر رحمتی صبح شنبه در جلسه تشکیل هیئت اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که با حضور اعضای هیئت نظارت، نماینده دادگستری، رئیس اداره ثبت احوال و معتمدان منطقه برگزار شد افزود: امروز با توجه به اجرای برجام در عرصه جهانی و تحرکات برخی کشورهای وابسته علیه نظام جمهوری اسلامی در منطقه، کشور در مقطع حساسی قرار گرفته است و حضور حداکثری مردم در انتخابات زمینه اقتدار ملت ایران در عرصه جهانی و خنثی کردن توطئه دشمنان را فراهم می کند.

بخشدار الموت غربی در ادامه با بیان این که حضور با نشاط و گسترده مردم در انتخابات زمینه ساز افزایش پویایی و اقتدار کشور است اظهار داشت: مفاهیم امنیت، اقتدار و مقبولیت با مشارکت در عرصه سیاسی با هم پیوند تنگاتنگی دارد که تحقق آنها در عرصه انتخابات موجب توسعه و آبادانی پیش از پیش کشور می شود.

رحمتی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم بی طرفی و رفتار مبتنی بر قانون تمامی عوامل برگزاری انتخابات گفت : امانتداری از آرای مردم و اجرای دقیق قانون موجب اعتماد سازی و افزایش حضور مردم در انتخابات خواهد شد.

آرمان نسب رئیس هیئت نظارت بخش الموت غربی هم در این جلسه بر لزوم تعامل و همکاری تمامی عوامل برگزاری انتخابات به عنوان یکی از عرصه های سرنوشت ساز کشور تاکید کرد.

یادآور می شود: در این جلسه پس از رای گیری ۲۵ نفر از معتمدان بخش الموت غربی ۹نفر از آنان به عنوان اعضای اصلی و پنج نفر از آنان به عنوان اعضای علی البدل هیئت اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شدند.

کد مطلب 3952909

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