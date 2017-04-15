ایجاد ۱۰ هزار هکتار باغات دیمی با اشتغال زایی ۵ هزار نفر دراستان

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی پیش از ظهر شنبه در جلسه نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: با ایجاد ۴ هزار هکتار باغات دیم در طی دوره ۴ ساله امکان ایجاد ۵ هزار شغل فراهم می شود.

گوهرگانی تاکید جرد: علیرغم کاهش نزولات جوی و خشک سالی تولید بخش کشاورزی استان ظرف ۴ سال افزایش ۲۵۰ هزار تن در تولید داشته است.

گوهرگانی با اشاره به تولید ۱۰۰ هزار تن سیب و ۵۰ هزار تن مرکبات در استان اظهار داشت: ظرفیت سازی های در حوزه های سردخانه ای، بسته بندی و ... در این حوزه لازم است.

وی افزود: با ایجاد صنایع تبدیلی در راستای استفاده از میوه های با کیفیت پایین تر اشتغال زایی مناسبی ایجاد می شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان گفت: فعال سازی کشتارگاه مرکز استان لازم است که باید مورد توجه قرار گیرد.

گوهرگانی افزود: استان ظرفیت تولید مرغ ۱۷ هزار تن را دارد که ظرفیت حقیقی آن ۱۲ هزار تن است.