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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۱۵

مدیر کل جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد خبرداد:

ایجاد ۱۰ هزار هکتار باغات دیمی با اشتغال زایی ۵ هزار نفر دراستان

ایجاد ۱۰ هزار هکتار باغات دیمی با اشتغال زایی ۵ هزار نفر دراستان

یاسوج- مدیر کل جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: برنامه ریزی برای ایجاد ۱۰ هزار هکتار باغات دیمی در تمام نقاط استان در دست اقدام است.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی پیش از ظهر شنبه در جلسه نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: با ایجاد ۴ هزار هکتار باغات دیم در طی دوره ۴ ساله امکان ایجاد ۵ هزار شغل فراهم می شود.

گوهرگانی تاکید جرد: علیرغم کاهش نزولات جوی و خشک سالی تولید بخش کشاورزی استان ظرف ۴ سال افزایش ۲۵۰ هزار تن در تولید داشته است.

گوهرگانی با اشاره به تولید ۱۰۰ هزار تن سیب و ۵۰ هزار تن مرکبات در استان اظهار داشت: ظرفیت سازی های در حوزه های سردخانه ای، بسته بندی و ... در این حوزه لازم است.

وی افزود: با ایجاد صنایع تبدیلی در راستای استفاده از میوه های با کیفیت پایین تر اشتغال زایی مناسبی ایجاد می شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان گفت: فعال سازی کشتارگاه مرکز استان لازم است که باید مورد توجه قرار گیرد.

گوهرگانی افزود: استان  ظرفیت تولید مرغ ۱۷ هزار تن را دارد  که ظرفیت حقیقی آن ۱۲ هزار تن است.

کد مطلب 3952913

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