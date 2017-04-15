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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۰۶

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی مطرح کرد:

ارسال ۳۷ اثر ادبی به دبیرخانه جشنواره «وقف چشمه همیشه جاری»

ارسال ۳۷ اثر ادبی به دبیرخانه جشنواره «وقف چشمه همیشه جاری»

بجنورد- مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی از ارسال ۳۷ اثر ادبی از سراسر کشور به دبیرخانه پنجمین جشنواره «وقف چشمه همیشه جاری» خبر داد.

سید محمدجواد رئوف سید نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره «وقف چشمه همیشه جاری» یکی از برنامه‌های فرهنگی سازمان اوقاف است که از سال ۸۹ آغازشده و در دو دوره استانی و کشوری، هرساله برگزار می‌شود.

وی بابیان اینکه خراسان شمالی میزبان بخش متن ادبی جشنواره سراسری فرهنگی، هنری «وقف چشمه همیشه جاری» است، گفت: این بخش از جشنواره در قالب‌های داستان کوتاه، داستانک، نثر ادبی، خاطره و شعر در بجنورد برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی افزود: هنرمندان و علاقه‌مندان برای شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را تا ۳۱ اردیبهشت امسال به دبیرخانه ارسال کنند.

وی زمان اعلام نتایج بررسی آثار را ۲۰ خردادماه امسال عنوان کرد و گفت: تاریخ برگزاری جشنواره پس از بررسی آثار اعلام می‌شود.

مدیرکل اوقاف خراسان شمالی، وقف و قرآن، وقف و توسعه آموزش عالی، وقف با رویکرد هنر دینی، وقف و اقتصاد مقاومتی، وقف و حوزه‌های علمیه و وقف و سلامت را ازجمله محورهای پنجمین جشنواره «وقف چشمه همیشه جاری» برشمرد.

کد مطلب 3952919

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