ارسال ۳۷ اثر ادبی به دبیرخانه جشنواره «وقف چشمه همیشه جاری»

سید محمدجواد رئوف سید نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره «وقف چشمه همیشه جاری» یکی از برنامه‌های فرهنگی سازمان اوقاف است که از سال ۸۹ آغازشده و در دو دوره استانی و کشوری، هرساله برگزار می‌شود.

وی بابیان اینکه خراسان شمالی میزبان بخش متن ادبی جشنواره سراسری فرهنگی، هنری «وقف چشمه همیشه جاری» است، گفت: این بخش از جشنواره در قالب‌های داستان کوتاه، داستانک، نثر ادبی، خاطره و شعر در بجنورد برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی افزود: هنرمندان و علاقه‌مندان برای شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را تا ۳۱ اردیبهشت امسال به دبیرخانه ارسال کنند.

وی زمان اعلام نتایج بررسی آثار را ۲۰ خردادماه امسال عنوان کرد و گفت: تاریخ برگزاری جشنواره پس از بررسی آثار اعلام می‌شود.

مدیرکل اوقاف خراسان شمالی، وقف و قرآن، وقف و توسعه آموزش عالی، وقف با رویکرد هنر دینی، وقف و اقتصاد مقاومتی، وقف و حوزه‌های علمیه و وقف و سلامت را ازجمله محورهای پنجمین جشنواره «وقف چشمه همیشه جاری» برشمرد.