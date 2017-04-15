یک میلیون و صد وپنجاه هزارنفر عوامل اجرایی انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور، اعضای هیات مرکزی اجرایی انتخابات ریاست جمهوری پس از بازدید از ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران حضور یافتند.

میرزاده رئیس دانشگاه آزاد و عضو هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری گفت: مجری انتخابات ریاست جمهوری وزارت کشور است که زیر نظر هیات مرکزی اجرایی، ‌انتخابات را برگزار می کند این هیات شمال ۴ نفر اشخاص حقوقی و ۷ نفر افراد حقیقی هستند ۴ نفر حقوقی شامل وزرای کشور، اطلاعات، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس و وزیر دادگستری هستند. ۷ نفر هم از معتمدان مردم انتخاب شده اند.

وی ادامه داد: وزیر کشور اسامی ۳۰ نفر را به عنوان معتمد به شورای نگهبان اعلام کردند ۷ نفر از این تعداد ۲۷ اسفند به عنوان معتمدین مردمی انتخاب شدند امروز هم بازدید را انجام دادیم جهت بررسی اقدامات بخشداری ها فرمانداری ها و وزارت کشور به نظر می رسد هیچ گونه مشکلی برای اجرای انتخابات نیست و امیدواریم با حضور حداکثری مردم این دوره از انتخابات هم برگزار شود ۳۷ انتخابات در طول انقلاب برگزار شده که شاخص خوبی از مردم سالاری دینی است.

در ادامه میرولد عضو هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری گفت: گزارش ها حاکی از این است که فرایند انتخابات به خوبی صورت گرفته است ارتباط با شهرستان ها توسط دبیرخانه مستمرا برقرار است، هیات های اجرایی شهرستان ها نیز تشکیل شده است. پس از پایان رای گیری و ارسال آرا به تهران اگر روند اجرایی توسط هیات مرکزی به تایید رسید نتیجه انتخابات اعلام می شود.

وی تاکید کرد: یک میلیون و صد و پنجاه هزار نفر عوامل اجرایی برگزاری انتخابات را برعهده دارند.

تاجگردون عضو دیگر هیات مرکزی اجرایی انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت: امیدواریم فرآیند اجرای انتخابات به سلامت طی شود اگر خدشه ای به سلامت انتخابات وارد شود ما به عنوان معتمدین مردم وارد می شویم.

وی ادامه داد : اعضای حقیقی هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری عبارتند از: امیری، میرزاده، میرزایی نکو، شهیدی، تاجگردون، احمدی، میرولد هستند.