تخریب ۳پل ارتباطی در آذربایجان غربی/۶۰ روستا گرفتار آبگرفتگی شدند

عبدالحسین علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: پل سه دهنه ۱۵ متری محور راژان – زیوه، پل چهار دهنه ۱۰ متری روستای گلستانه و یک پل نیز در محور سیلوانا تخریب شده است و عوامل راهداری جهت رفع مشکلات موجود در کلیه محورهای ارتباطی حضور دارند.

وی اضافه کرد: یک پل نیز در محور مارمیشو دچار آسیب شده است که راهداران در حال بررسی میزان آسیب و رفع آن هستند، همچنین محور پیرانشهر - اشنویه نیز بدلیل طغیان رودخانه تا اطلاع ثانوی مسدود و سه راهی محمدیار نیز با آبگرفتگی روبرو است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی با بیان اینکه ۶۰ روستای استان دچار آبگرفتگی شده است، اظهار داشت: بیشترین این روستاها در حوزه شهرستان ارومیه قرار دارند که ۸۰۰ نفر از عوامل راهداری در کلیه محورهایی که دچار آبگرفتگی شده اند، حضور داشته و نسبت به انجام عملیات راهداری اقدام می کنند.

در پی بارش‌های شدید باران و وزش باد طی دو روز اخیر پنجشنبه و جمعه در استان، برخی از مسیرهای ارتباطی شهرستان‌ها و روستاها تحت تأثیر طغیان رودها قرارگرفته و موجب خسارت پل‌ها و قطع ارتباط با مرکز استان شده است.

در حال حاضر سه شهرستان ارومیه، نقده و اشنویه گرفتار سیلاب شده و متحمل بیشترین خسارات در بین دیگر شهرستان‌های آذربایجان غربی شده‌اند که با یاری امدادگران امدادرسانی، انتقال و اسکان اضطراری مصدومان و حادثه دیدگان، درصد خسارات به حداقل خود رسیده است.

در شهرستان اشنویه روستاهای درگیر و خسارت‌دیده شامل روستای پی قلعه، گلاز، سرگیس، فجرآباد، درود و دنیخه، در شهستان ارومیه روستاهای سوسن‌آباد، هاشم‌آباد، سلطان‌آباد، علیه، ژراژی، لورزینی، سیدک، گوی قلعه، جیرانلار، خضرآباد، سردرود، بابارود و حسوکندی، در شهرستان نقده نیز روستاهای اوخسار، دورگه لطف‌الله و ورودی شهر می‌باشند.

پل هاشم‌آباد در روستای هاشم‌آباد منطقه مرگور ارومیه که تنها راه ارتباطی با مرکز استان بوده در اثر شدت‌جریان سیل به‌صورت کامل تخریب شده و راه ارتباطی ۳۶ روستا قطع‌شده است که فعلاً امدادرسانی از طرف اشنویه به منطقه مرگور جریان دارد.