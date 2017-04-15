استقرار ۱۲۰ امدادگر هلال احمر در مناطق سیل زده آذربایجان شرقی

خبرگزاری مهر - گروه استان ها – زهرا ناصران: بر اثر سیلاب در شهرستان های عجب شیر و آذرشهر تعدادی از هم استانی هایمان در اثر این سانحه مفقود شده اند و نیروهای امداد و مسئولان مدیریت بحران آذربایجان شرقی نیز برای پیدا کردن اجساد و نجات مفقودان تلاش می کنند.

سیل روز گذشته خسارت جانی و مالی زیادی به مناطق مختلف آذربایجان شرقی وارد کرد که هنوز برآوردی از میزان خسارات اعلام نشده و در این میان بیشترین تلفات و مفقودهای این حادثه تلخ از شهرستان های عجبشیر و آذرشهر گزارش شده است.

۲۰ مفقودی در عجب شیر و ۱۷ مفقودی برای آذرشهر

خلیل ساعی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: با تلاش های شبانه روزی گروه های امدادگر مستقر در این دو شهرستان از ۲۰ نفر مفقودی در عجب شیر جنازه هشت نفر از سیل زدگان پیدا شده و ۱۲ نفر آنها هنوز مفقود شده هستند و از ۱۷ نفر مفقودی در شهرستان آذرشهر تاکنون جنازه دو نفر از سیل زدگان پیدا شده و همچنین با تلاش امدادگران یک دستگاه خودرو در این شهرستان یافت شده است که داخل آن تعدادی اجساد یافت شده و امدادگران سعی بر بیرون کشیدن اجساد از داخل خودرو را دارند.

مدیر کل بحرات استانداری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: میزان خسارت وارد شده بر اثر سیل در شهرستان های استان هنوز ارزیابی نشده است.

ساعی همچنین در ادامه نجات جان مفقودشدگان را یکی از ضروری ترین اقدامات امدادگران مستقر در شهرستان های سیل زده عنوان کرد و افزود: نجات جان سیل زدگان و پیدا کردن اجساد و تعیین تکلیف مفقودی ها در اولویت اصلی ما قرار دارد و پس از یافتن اجساد مفقودی اقدام به ارزیابی خسارت های وارد شده بر اثر سیل خواهیم کرد.

استقرار ۱۲۰ نفر از امدادگران هلال احمر در محل سیل زدگان استان

مسئول روابط عمومی جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقینیز در این خصوص اظهار داشت: در حال حاضر یکصد و ۲۰ نفر از امدادگران هلال احمر استان با بالگرد و آمبولانس مشغول جستجوی اجساد و مفقودی ها هستند.

علی شهودی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر نیروهای هلال احمر تبریز و شهرستان ها در حال جستجوی اجساد و مفقودی های سیل زده شهرستان ها به خصوص شهرستان های عجب شیر و آذرشهر هستند.

وی همچنین در ادامه از انجام ۱۶ عملیات سیل توسط نیروهای هلال احمر استان در کل استان خبر داد.

مسئول روابط عمومی جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی از پیدا شدن ۱۴ جسد مفقودشدگان بر اثر سیل در شهرستان های عجب شیر و آذرشهر خبر داد و گفت: بر اساس اعلام مدیرکل ستاد بحران استانداری تاکنون ۱۴ جسد از مفقودشده ها در شهرستان عجب شیر پیدا ده و یک دستگاه خودرو یافت شده که در داخل آن تعدادی جسد وجود دارد و امدادگران تلاش بر خارج کردن آنها از داخل خودرو را دارند.

شهودی ابراز داشت: امدادگران هلال احمر استان تلاش بر مفقودشده های دو شهرستان عجب شیر و آذرشهر را دارند.

مسئول روابط عمومی جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: نیروهای هلال احمر از شهرستان های تبریز، بستان آباد، مرند، بناب، ملکان، گوگان و ممقان در دو شهرستان سیل زده استان مستقر شده اند.