وداع مهاجم کهنه کار صبا با فوتبال با پیراهن صبای قم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عنایتی مهاجم کهنه کار مشهدی تیم صبای قم مسن‌ترین بازیکن شاغل در لیگ برتر فوتبال است با آمار فوق العاده گلزنی در لیگ برتر، رکوردی دست نیافتنی در این زمینه دارد و می‌تواند امیدوار باشد که شاید تا سال‌های سال کسی نتواند رکورد گلزنی وی در ادوار لیگ برتر را بشکند.

وی از تصمیم جدی خود برای وداع با فوتبال در پایان فصل سخن گفته و تأکید کرده است که پس از پایان فصل جاری دیگر به عنوان بازیکن در میادین حاضر نخواهد بود. وی به دلیل علاقه قلبی خود به زادگاهش قصد داشت در نیم فصل به سیاه جامگان برود و در این تیم و در شهر مادری خود از فوتبال کنار برود اما باشگاه صبا با درخواست وی مخالفت کرد.

گزینه دیگر عنایتی برای خداحافظی با فوتبال، استقلال بود اما واضح بود که علیرضا منصوریان در استقلال جایی برای عنایتی نداشت و در این صورت هم صبا به عنایتی مجوز خروج نمی‌داد.

در هر صورت وی در پایان این فصل در حالی کفش‌هایش را خواهد آویخت که نقش مهمی در دوران حیات صبا ایفا کرده است. شاید وی در حساس‌ترین دوران حرفه‌ای خود قرار داشته باشد زیرا هیچ بازیکنی دوست ندارد در تیمی از فوتبال کنار برود که در پایان فصل راهی دسته پایین‌تر شده است و به همین دلیل عنایتی بر به کار بستن تمام تلاش خود برای بقای صبا در لیگ برتر سخن گفته است.

چندی پیش عنایتی از علاقمندی برای خداحافظی با فوتبال در بازی صبای قم و استقلال در ورزشگاه آزادی سخن گفته بود اما با مخالفت باشگاه صبا و مدیر عامل این باشگاه، تصمیم بر این شد که عنایتی در بازی امروز صبا و استقلال از تماشاگران استقلال خداحافظی کند اما وداع وی با مستطیل سبز در پایان فصل انجام شود.

گروهی از منتقدان بر این باور هستند که عنایتی برای صبا یک مهره ناکارآمد بوده است و حضور وی در نیم فصل اول در ترکیب صبا جای مهره‌ای فعال‌تر را اشغال کرده است و اکنون این مهاجم بلند قامت در هفته های پایانی برای پاسخ به منتقدان فرصت دارد.