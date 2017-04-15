مسابقات پرش با اسب در قزوین به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقات سوارکاری آغاز فصل استان در رده تشویقی محمدرضا محمودی با اسب رومینا، مهرداد زاهدیان با اسب لرد کریس، رضا شعاعی با اسب شکیرا، ملیکا عبدالغفاری با اسب سیما، علی میزبانی با اسب دنیرا، علی محمد قنبری با اسب سایکو، محمدحسین ژاله با اسب آتوسا بی خطا مسیر مسابقه را طی کردند.

در رده مبتدی کمیل جوادیان با اسب ماگارل، علی میزبانی با اسب ولکانا، هلیا کنکانی با اسب چیلی، جواد ژاله با اسب بیگرد، پویان محمدی نژاد با اسب برانوش، محمد معروفی با اسب ایلیا مسیر مسابقه را بی خطا طی کردند.

در رده نونهالان هلیا کنکانی با اسب چیلی از باشگاه المپیک زنجان، سورن احسانی فاخر با اسب فید s از باشگاه مهرآریا و حنانه جوادیان با اسب نیکا از باشگاه جوادیان زنجان اول تا سوم شدند.

در رده سنی نوجوانان پرنیان خضرحیدری با اسب ولوتو B از باشگاه اسپریس، سارا عقیلی با اسب توسن از باشگاه البرز و محمدحسین ژاله با اسب بیگرد از باشگاه ژاله اول تا سوم شدند.

در رده سنی بزرگسالان محمدحسین ژاله با اسب ادلون از باشگاه ژاله، پویا رجبی با اسب فید S از باشگاه مهرآریا و امیر زاهدی با اسب نیکا از باشگاه جوادیان زنجانی اول تا سوم شدند.

رقابت های آغاز فصل سوارکاری قهرمانی استان با شرکت ۵۰ سوارکار از استان های قزوین و زنجان در باشگاه ژاله برگزار شد.

تساوی نماینده استان در لیگ دو فوتسال کشور

در بازی هفته سوم مسابقات لیگ دو فوتسال کشور، تیم مدافعان حرم تاکستان در بازی خانگی برابر میهمان خود هیئت فوتبال کاشان به تساوی۴-۴ رسید.

تیم مدافعان حرم تاکستان با این تساوی چهار امتیازی شد و از بازی های گذشته خود یک برد و شکست در کارنامه دارد.

مهدی مرندی در اردوی تیم ملی والیبال

تیم ملی والیبال در حالی تمرینات خود را از امروز در تهران آغاز می کند که مهدی مرندی لیبروی قزوینی در این تمرینات شرکت می کند.

این اردو ده روز برای بالا بردن آمادگی آسمان خراش های والیبال کشورمان در رقابت های لیگ جهانی و چند رویداد بزرگ دیگر پیگریی می شود.

درخشش دوندگان استان در رقابت های قهرمانی کشور

در این مسابقات امیر و سبحان طاهرخانی در مواد پیاده روی و پرش طول قهرمان شدند.

تیم۴*۱۰۰متر استان با ترکیب سینا طاهرخانی، محمدرضا رحمانی، محمدرضا نجفیان و سبحان طاهرخانی در این مسابقات چهارم شد.

در روز دوم این رقابت ها، رضادودانگه در ماده دهگانه نایب قهرمان شد، در بخش بانوان هم زهرا جعفرآبادی و شهلا محمودی دو نشان طلا کسب کردند.

مسابقات دو میدانی قهرمانی کشور به میزبانی شیراز برگزار شد.

مسابقات تنیس مناطق پنجگانه کشور در قزوین

مرحله اول مسابقات تنیس مناطق پنجگانه کشور با شرکت ۴۰ تنیسور از ۱۵ استان کشور به میزبانی قزوین برگزار می شود.

این رقابت ها از ۱مروز تا ۳۱ فروردین در باشگاه تنیس مینودر پیگیری می شود.

شرایط جوی نامساعد شروع این رقابت ها را به تاخیر انداخت.