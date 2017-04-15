به گزارش خبرنگار مهر، مردم آذربایجان شرقی روز گذشته شاهد یکی از شدیدترین بارش های باران چند سال اخیر در این استان بودند و با وجود نزول رحمت الهی، به علت شدت بارش ها و با وجود هشدارهای قبلی در خصوص وضعیت جوی این روز، متاسفانه این بارش ها در برخی از شهرستان های آذربایجان شرقی خسارت های مالی و جانی به همراه داشت.

در این میان شهرستان های عجب شیر و آذرشهر از جمله مناطقی هستند که وضعیت بحرانی در آنها حاکم بوده و گزارش های رسیده و اعلام نظر مسئولان مدیریت استان حاکی از بروز خسارات های مالی شدید و نیز تلفات انسانی در این دو شهرستان است

سیلاب شهرستان شبستر بدون خسارت جانی بوده است

منصور طالب پور فرماندار شهرستان شبستر در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به جاری شدن سیل در برخی نقاط استان اظهار داشت: خوشبختانه سیل در شهرستان شبستر تلفات و خسارت جانی نداشته اما متاسفانه باغات و مزارع دچار سیل گرفتگی شده که لازم است جهت پیشگیری از این گونه حوادث همه دستگاه ها از جمله مدیریت منابع آب، راهداری، دهیاری ها و تمام اهالی روستاها همکاری های لازم را داشته باشند.

وی ضمن تاکید بر لزوم پیگیری آزاد سازی بستر رودخانه ها افزود: با توجه به تغییرات اقلیمی طی چند سال اخیر لازم است در نحوه مواجهه باا پدیده سیل و آبگرفتگی تجدید نظر نموده و حریم و بستر رودخانه ها، پلها و مسیل های قدیمی را آزاد نماییم که جهت پیشگری از وقوع چنین حوادثی بخشدار محترم مرکزی شبستر مامور شده با همکاری شورای های اسلامی روستاها و خود اهالی نسبت به آزاد سازی بستر تصرف شده رودخانه ها اقدام نمایند.

فرماندار و مدیر بحران شهرستان شبستر از روستائیان و کشاورزان خواست نسبت به آزاد سازی مسیل ها و پاک سازی پل های در محدوده روستاها اهتمام داشته و از هر گونه ساخت و ساز و تصرف در بستر و حریم روستا خودداری نمایند.

طالب پور در پایان از همکاری شهردار و عوامل شهرداری های شندآباد و شبستر، سرپرست و پرسنل راهداری، هلال احمر شبستر - خامنه وو تسوج و حضور بموقع نیروی انتظامی، پلیس راه، مدیریت منابع آب، اهالی و دهیاری و شورای اسلامی روستاهای کوشک و کافی الملک و اهالی شهر کوزه کنان که از ساعات اولیه با حضور و سخت کوشی در صحنه که موجب کنترل جریان سیل شدند تقدیر کرد.

جستجوی زمینی و هوایی مفقودان در عجب شیر و آذرشهر

مسئول روابط عمومی جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی نیز در این خصوص به خبرنگاران گفت: نیروهای جمعیت هلال احمر استان از شب گذشته عملیات جستجو و نجات مفقودین سیل آذرشهر و عجب شیر را آغاز کرده اند .

علی شهودی در ادامه اظهار داشت : بدنبال بارش شدید باران در استان از عصر روز گذشته گزارش هایی مبنی بر وقوع سیل در تعدادی از روستاها دریافت شد که بمحض در یافت گزارش وقوع سیل، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان در مناطق سیل زده روستای بیرق از توابع باسمنج تبریز حضور یافته و نسبت به مدیریت عملیاتها ی امدادی اقدام کرد .

وی افزود: نجاتگران هلال احمر از روز گذشته تا بامداد امروز 16 فقره عملیات امدادرسانی در شهرهای بستان آباد، هریس، هشترود، مراغه، ملکان، ورزقان، تبریز و عجب شیر و آذرشهر انجام داده و به بیش از 670 نفر سیل زده امدادرسانی کرده و نسبت به اسکان 133 تن و توزیع جیره غذایی در میان اسکان داده شده گان اقدام کرده اند .

مسئول روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان با اشاره به سیل مخرب و کم سابقه در عجب شیر و اذرشهر گفت: از شب گذشته بدنبال دریافت خبر سیل مرگبار شهرهای آذرشهر و عجب شیر ، تیم های کمکی از شهرهای مختلف استان به شهرهای یاد شده اعزام شدند و مدیر عامل هلال احمر نیز برای نظارت بر عملیاتهای امدادرسانی از شب گذشته با حضور در مناطق سیل زده از نزدیک نسبت به روند امدادرسانی نظارت دارد.

وی خاطر نشان کرد: از صبح امروز بالگرد جمعیت هلال احمر با همراهی معاون امداد و نجات استان به مناطق سیل زده آذرشهر و عجب شیر اعزام و عملیات هوایی جستجوی مفقودین سیل آغاز شده است و هم اکنون نزدیک به 100 نجاتگر و امدادگر و اعضای تیم واکنش سریع از 11 شهرستان در مناطق سیل زده آذرشهر و عجب شیر حضور دارند.

شهودی در پایان گفت: این تیم ها با بهره گیری از 20 دستگاه انواع خودروی امدادی و یک فروند بالگرد مشغول جستجوی زمینی و هوایی مفقودین سیل هستند و از شب گذشته تاکنون تعدادی اجساد فوتی ها را بعد از یافتن از آب بیرون کشیده و تحویل مراجع مربوطه داده اند .