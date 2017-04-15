واردات «آلکیل بنزن خطی» ایرانی به هند مشمول عوارض ۳۰۰دلاری شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «عرب اویل»، وزارت دارایی هند بر روی واردات «آلکیل بنزن خطی» از ایران، چین و قطر عوارض ضد دامپینگ وضع کرده است. البته «آلکیل بنزن خطی» ماده مهمی در تولید مواد شوینده محسوب می شود.

این در حالی است که برخی از شرکت های هندی با تنظیم نامه ای خواهان اعمال عوارض ضد دامپینگ بر روی واردات «آلکیل بنزن خطی» از این سه کشور شده اند.

همچنین عوارض ضد دامپینگ واردات «آلکیل بنزن خطی» از ایران، چین و قطر بین ۲۳ دلار و ۷۸ سنت تا ۳۰۰ دلار و ۲۲ سنت در هر تن خواهد بود که این رقم بستگی به تولید کنندگان و نیز صادارکنندگان این سه کشور دارد.

بر همین اساس، اوایل سال جاری میلادی یکی از مقامات رسمی ایران در اتاق بازرگانی اعلام کرده بود که اعمال قوانین ضد دامپینگ هند بر روی محموله های پتروشیمی ایران، شرایط را برای تهران بمنظور رقابت با عربستان سعودی سخت می کند.