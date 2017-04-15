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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۳۲

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل:

طرح توان‌افزایی مدیران زن در اردبیل اجرا می‌شود

طرح توان‌افزایی مدیران زن در اردبیل اجرا می‌شود

اردبیل – مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل از اجرای طرح توان‌افزایی مدیران زن استان برای دومین سال پیاپی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمد لو پیش از ظهر شنبه در جلسه کارگروه بانوان و خانواده اردبیل تصریح کرد: این طرح با هدف آشنایی بانوان با جایگاه و سهم زنان در برنامه‌های توسعه برگزار می‌شود.

وی افزود: توانمندسازی زنان و توان‌افزایی در پست‌های مدیریتی به عنوان مشاور، کارشناس مسئول و معاون از جمله اهداف این طرح است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل با اشاره به برگزاری این دوره برای مشاوران زن ادارات استان ادامه داد: در دوره‌های بعدی اعضای شوراهای شهر و روستا و کارشناسان امور بانوان دستگاه‌ها مشارکت داده می‌شوند.

محمدلو همچنین به برگزاری طرح غربال‌گری بانوان شاغل شهرستان اردبیل از سال گذشته اشاره و تأکید کرد: با توجه به روند صعودی ابتلا به سرطان، طرح غربال‌گری سرطان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی برگزار می‌شود.

وی افزود: این طرح از ۲۷ اسفند ماه سال گذشته آغاز شده و در فاز نخست بانوان شاغل ادارات و در فازهای بعدی اقشار مختلف بانوان را در برخواهد گرفت.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل متذکر شد: بانوان شاغل در ادارات می‌توانند به نزدیک‌ترین مرکز بهداشت مراجعه کرده و خدمات رایگان دریافت کنند.

به گفته محمد لو در خردادماه امسال میزان مراجعات و تأثیرات اجرای این طرح احصا شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل همچنین از اجرای طرح تاب‌آوری اجتماعی بانوان استان خبر داد و گفت: این طرح با آموزش ۲۰ سازمان غیردولتی، ۳۷۵ نفر و تربیت ۲۰ مدرس همراه بوده است.

وی افزود: ۲۵۰ دوره در این طرح برگزار شده که در نظر داریم طرح تاب‌آوری اجتماعی و فردی بانوان در سال جاری نیز تداوم یابد.

محمدلو همچنین شکل‌گیری ستاد دیه خواهران در استان را یادآور شد و گفت: در این ستاد زنان زندانی جرایم مالی مورد حمایت قرار می‌گیرند که بعد از تشکیل آن در استان کمپین زنان زندانی مالی در کشور شکل گرفت.

کد مطلب 3952978
محمد میرزایی ناطق

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