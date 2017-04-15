به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمد لو پیش از ظهر شنبه در جلسه کارگروه بانوان و خانواده اردبیل تصریح کرد: این طرح با هدف آشنایی بانوان با جایگاه و سهم زنان در برنامههای توسعه برگزار میشود.
وی افزود: توانمندسازی زنان و توانافزایی در پستهای مدیریتی به عنوان مشاور، کارشناس مسئول و معاون از جمله اهداف این طرح است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل با اشاره به برگزاری این دوره برای مشاوران زن ادارات استان ادامه داد: در دورههای بعدی اعضای شوراهای شهر و روستا و کارشناسان امور بانوان دستگاهها مشارکت داده میشوند.
محمدلو همچنین به برگزاری طرح غربالگری بانوان شاغل شهرستان اردبیل از سال گذشته اشاره و تأکید کرد: با توجه به روند صعودی ابتلا به سرطان، طرح غربالگری سرطان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی برگزار میشود.
وی افزود: این طرح از ۲۷ اسفند ماه سال گذشته آغاز شده و در فاز نخست بانوان شاغل ادارات و در فازهای بعدی اقشار مختلف بانوان را در برخواهد گرفت.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل متذکر شد: بانوان شاغل در ادارات میتوانند به نزدیکترین مرکز بهداشت مراجعه کرده و خدمات رایگان دریافت کنند.
به گفته محمد لو در خردادماه امسال میزان مراجعات و تأثیرات اجرای این طرح احصا شده و مورد بررسی قرار میگیرد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل همچنین از اجرای طرح تابآوری اجتماعی بانوان استان خبر داد و گفت: این طرح با آموزش ۲۰ سازمان غیردولتی، ۳۷۵ نفر و تربیت ۲۰ مدرس همراه بوده است.
وی افزود: ۲۵۰ دوره در این طرح برگزار شده که در نظر داریم طرح تابآوری اجتماعی و فردی بانوان در سال جاری نیز تداوم یابد.
محمدلو همچنین شکلگیری ستاد دیه خواهران در استان را یادآور شد و گفت: در این ستاد زنان زندانی جرایم مالی مورد حمایت قرار میگیرند که بعد از تشکیل آن در استان کمپین زنان زندانی مالی در کشور شکل گرفت.
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