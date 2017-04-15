محمدجواد متقیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پرونده لیگ دسته اول تیراندازی مردان کشور در اواخر زمستان سال گذشته برای نماینده قم بسته شد و آخرین شکار تیراندازان قمی در این مسابقات تیم پاس جوان بود و بدین ترتیب قم امسال در لیگ برتر تیراندازی مردان کشور حضور پیدا می‌کند.



وی افزود: تیراندازان تیم نظام مهندسی قم، صعود به لیگ برتر را پیش‌تر جشن گرفته بودند و مسابقه هفته پایانی برابر پاس جوان برای آن‌ها جنبه تشریفاتی داشت و حریف آن نیز تیم رده سومی پاس جوان بود که بختی برای صعود نداشت و از توانایی کافی برای متوقف کردن نظام مهندسی قم برخوردار نبود.



دبیر هیئت تیراندازی استان قم گفت: در نتیجه، آخرین مسابقه نماینده قم با پیروزی قاطع این تیم هم در بخش سلاح بادی و هم در بخش تپانچه همراه شد و بدین ترتیب تیم نظام مهندسی قم نایب قهرمان لیگ دسته اول کشور شد و از فصل آینده در لیگ برتر رقابت می‌کند.



متقیان نژاد بیان داشت: لیگ برتر آوردگاه بهترین تیراندازان کشور است و قرار است نظام مهندسی که امسال تیراندازی قم را از نظر مالی پشتیبانی کرد در سال آینده نیز این پشتیبانی را داشته باشد. این برای نخستین بار است که یک تیم قمی به لیگ برتر تیراندازی می‌رسد.



وی عنوان کرد: توانایی انسانی تیراندازی قم به حدی نبوده که آن‌ها بتوانند از تیمی بومی در لیگ استفاده کنند و به همین دلیل تیراندازان غیر بومی به این تیم ملحق شده‌اند که در میان آن‌ها ۲ تیرانداز ملی پوش نیز دیده می‌شود.



دبیر هیئت تیراندازی استان قم تصریح کرد: در بخش بانوان اما تیم تیراندازی قم امسال نیز در حسرت صعود به لیگ برتر ماند. این در شرایطی است که ۳ تیرانداز دختر قمی در مسابقات آزاد زمستانه کشور درخشیدند و رکوردهای شگفت انگیزی خلق کردند و آمار ستاره پروری در تیراندازی بانوان قم نسبت به بخش مردان ملموس است.