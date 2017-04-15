امکان اشتغال زایی یکهزار نفری در استان باحمایت از گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، محمود باقری ظهر شنبه در جلسه نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: از تعداد واحد های شناسایی شده با ظرفیت بوم گردی تنها یک واحد موفق به کسب تسهیلات شده است.

باقری با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال در بخش خصوصی لازم است تاکید کرد: ظرفیت های بالایی در گردشگری استان وجود دارد و سرمایه گذاری در این حوزه لازم است.

وی اضافه کرد: سرمایه گذاری با ایجاد امنیت و اطمینان و حمایت محقق می شود.

باقری از افزایش تعداد اتاق های واحد های مختلف اقامتی استان از ۶۰۰ اتاق در سال ۹۲ به ۸۰۰ اتاق در سال ۹۵ خبر داد و گفت:تلاش می شود طی دو سال آینده این تعداد اتاق به ۱۲۰۰ اتاق افزایش پیدا کند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان تصریح کرد: کارگاه های صنایع دستی از ۷ کارگاه سال ۹۲ به ۵۷ کارگاه در سال ۹۵ رسید که در صورت تامین تسهیلات امکان افزایش تا ۱۰۰ واحد نیز وجود داشت.

باقری با اشاره به معرفی بیش از ۴۰ اردوگاه رفاهی و تفریحی به بانک ها برای دریافت تسهیلات گفت: تنها یک واحد موفق به دریافت تسهیلات شد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان بیان داشت: با حمایت از بخش گردشگری امکان ایجاد ۱۰۰۰ فرصت شغلی در سال جاری وجود دارد.