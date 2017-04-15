نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره باشگاه پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای اعلام کرد که سروش رفیعی و سیدجلال حسینی دو بازیکن تیم پرسپولیس در دیدار با الهلال عربستان به دلیل دو کارته بودن، نمی توانند به میدان بروند.

در دیدار دو تیم پرسپولیس تهران و الریان قطر سروش رفیعی و سید جلال حسینی از داور بازی کارت زرد دریافت کردند و به خاطر دو اخطاره شدن بازی بعدی با الهلال را از دست دادند.

تیم های الهلال و پرسپولیس روز دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه به میزبانی عمان برگزار می شود. دیدار رفت دو تیم با تساوی یک به یک خاتمه یافته بود.