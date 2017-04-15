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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۲۳

نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره باشگاه پرسپولیس

نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره باشگاه پرسپولیس

کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌ای تاکید کرد که دو بازیکن پرسپولیس محروم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای اعلام کرد که سروش رفیعی و سیدجلال حسینی دو بازیکن تیم پرسپولیس در دیدار با الهلال عربستان به دلیل دو کارته بودن، نمی توانند به میدان بروند.

در دیدار دو تیم پرسپولیس تهران و الریان قطر سروش رفیعی و سید جلال حسینی از داور بازی کارت زرد دریافت کردند و به خاطر دو اخطاره شدن بازی بعدی با الهلال را از دست دادند.

تیم های الهلال و پرسپولیس روز دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه به میزبانی عمان برگزار می شود. دیدار رفت دو تیم با تساوی یک به یک خاتمه یافته بود.

کد مطلب 3953024

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