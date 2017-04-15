کلید آزمون «ای پی تی» دانشگاه آزاد منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان دوره فروردین ماه آزمون EPT می توانند از امروز شنبه ۲۶ فروردین با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به نشانی www.azmoon.net نسبت به مشاهده سوالات و کلید آزمون مذکور اقدام کنند.

داوطلبان در صورت اعتراض به سوال یا کلید این آزمون می توانند حداکثر تا ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۲۸ فروردین صرفاً از طریق سامانه مذکور نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کنند.

پس از پایان مهلت فوق هیچگونه اعتراض در خصوص کلید و سوالات این آزمون پذیرفته نخواهد شد.