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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۰۹

کلید آزمون «ای پی تی» دانشگاه آزاد منتشر شد

کلید آزمون «ای پی تی» دانشگاه آزاد منتشر شد

سوالات و کلید آزمون زبان انگلیسی «ای پی تی» EPT فروردین ماه ۱۳۹۶دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان دوره فروردین ماه آزمون EPT می توانند از امروز شنبه ۲۶ فروردین با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به نشانی www.azmoon.net نسبت به مشاهده سوالات و کلید آزمون مذکور اقدام کنند.

داوطلبان در صورت اعتراض به سوال یا کلید این آزمون می توانند حداکثر تا ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۲۸ فروردین صرفاً از طریق سامانه مذکور نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کنند.

پس از پایان مهلت فوق هیچگونه اعتراض در خصوص کلید و سوالات این آزمون پذیرفته نخواهد شد.

کد مطلب 3953039

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