انسداد شریان قاچاق در جنوب وجنوب غربی کشور دردستور کار ناجا

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی گفت: براساس تدابیر فرمانده نیروی انتظامی، تمام رده های مرتبط در امر مقابله با قاچاق باید همسو حرکت کنند؛ امیدواریم با اشراف اطلاعاتی که ارتقاء خواهد یافت بتوانیم مطالبه جدی مردم و مسئولان را به نتیجه برسانیم و در سال ۹۶ به بهترین نتایج در این هدف گذاری ها دست یابیم.

وی با بیان اینکه کلیه نهادها و ارگان ها بایستی در مسیر مقابله با قاچاق در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی اقدام کنند، تاکید کرد: همکاری ارگانهای دولتی،خصوصی و اعضای شورای تامین در جزیره کیش در امر مقابله با این پدیده شوم بسیار تاثیرگذار است.

این مقام ارشد مرزبانی ناجا به بهره برداری از کریدور دریایی قاچاق کالا در حوزه دریایی کیش توسط قاچاقچیان اشاره کرد و گفت: بر اساس سیاست‌های کلان کشور در امر مقابله با این پدیده شوم، تقویت حوزه دریابانی کیش و نیز انسداد شریان قاچاق در جنوب و جنوب غربی کشور در دستور کار نیروی انتظامی است.

فرمانده مرزبانی ناجا در پایان بر ارتقاء سطح تعامل و هماهنگی اعضای شورای تامین این جزیره با فرماندهی انتظامی ویژه کیش تاکید و خاطرنشان کرد: با همدلی و هم افزایی در حوزه های مختلف ماموریتی می توانید دریادلان مرزبانی ناجا را مورد حمایت قرار دهید تا این سربازان جان برکف در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال بتوانند با تمام توان ارائه خدمت کنند.

گفتنی است، جلسه ویژه شورای تامین جزیره کیش با محوریت احصاء راهکارهای مقابله با تجاوزهای مرزی و قاچاق کالا در آب‌های سرزمینی با حضور سردار قاسم رضایی فرمانده مرزبانی ناجا و اعضای این شورا برگزار شد.