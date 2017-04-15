سلسله مباحث تفسیری «قرآن در زندگی» در یزد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سلسله مباحث تفسیری قرآن در زندگی با بیان مفسر برجسته قرآن کریم در یزد، استاد محمدرضا شایق برگزار می شود.

این برنامه که در قالب سلسله نشست های هفتگی برگزار می شود، با همکاری اداره تبلیغات اسلامی شهرستان یزد و سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد برگزار خواهد شد.

این برنامه فرهنگی هر هفته یکشنبه ها از ساعت ۱۷:۳۰ در فرهنگسرای شهرداری یزد واقع در بلوار شهید صدوقی برگزار می شود.

علاقمندان به شرکت در این برنامه برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره های ۳۷۲۵۴۴۴۴ یا ۳۷۲۸۱۷۱۱ تماس حاصل کنند.

امکان ثبت نام برای شرکت در این سلسله نشست ها از طریق سایت yazdfarhangh.ir نیز فراهم شده است.

شرکت در این سلسله نشست ها رایگان است و عموم علاقمندان می توانند برای ثبت نام و حضور در این نشست ها اقدام کنند.