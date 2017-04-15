به گزارش خبرگزاری مهر، سهیل شایسته یکی از اعضای گروه اجرایی کنسرت کوارتت «سبو» با اشاره به جزییات این اجرای بین المللی بیان کرد: در این کنسرت که همچون اجراهای قبلی بر محور موسیقی جَز استوار است، جو برگر میره نوازنده کنترباس، آندریاس نادسراد نوازنده درامز، ادیب قربانی نوازنده پیانو و من به عنوان نوازنده ویولن به اجرای برنامه می پردازیم.

جو برگرمیره نوازنده‌ کنترباس اهل کشور نروژ از چهره‌های شناخته شده‌ موسیقی جَز اسکاندیناوی است. او سابقه‌ همکاری با ترومپت نواز مشهور نروژی نیلز پتر مولوار را دارد و به عنوان نوازنده‌ باس در دو آلبوم اخیر نیلز پتر مولوار حضور داشته و موفق به دریافت جایزه‌ بهترین آلبوم جَز سال برای آلبوم Buoyancy به همراه مولوار شده است.

آندریاس نادسراد نوازنده‌ درامز اهل کشور نروژ از مدرسان دانشگاه موسیقی اسلو است که با گروه‌های متعددی همکاری دارد.

سهیل شایسته، نوازنده‌ ویولن سابقه‌ نوازندگی در ارکستر فیلارمونیک و ارکستر مجلسی تهران را در کارنامه‌ خود دارد. او در سال ۱۳۹۲ به همراه ادیب قربانی، آنسامبل آدیوس را تشکیل داد و اجراهای موفقی از رپرتوار موسیقی معاصر، تانگو و جَز را با این گروه تجربه کرد که از جمله‌ آنها می‌توان به شب پیاتزولا و شب قصه‌گویان اشاره کرد. این هنرمند تجربه اجرا و ضبط آلبوم با ترومپت نواز نروژی نیلز پتر مولوار و درامر سوییسی سامویل روهرر را دارد. شایسته به همراه آنسامبل آدیوس با ساکسوفونیست مطرح اروپایی اِنزو فاواتا و گیتاریست ایتالیایی مارچِلو پِگین چند اجرا داشته و یک آلبوم در دست انتشار دارد.

ادیب قربانی، نوازنده‌ پیانو و آهنگساز سابقه‌ همکاری با ارکستر سمفونیک تهران به رهبری علی رهبری و ارکستر کامه راتا به عنوان نوازنده را در کارنامه خود دارد و همچنین به عنوان آهنگساز با کارگردان های تئاتر و سینما از جمله علی رفیعی همکاری داشته است. قربانی به اتفاق سهیل شایسته تجربه‌ همکاری، اجرا و ضبط آلبوم با نوازندگان شناخته‌ شده‌ بین المللی از جمله نیلز پتر مولوار، سامویل روهرر، انزو فاواتا و مارچلو پگین را داشته و دو آلبوم برای امسال در دست انتشار دارد.