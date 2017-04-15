وقوع تندباد در اردبیل ادامه دارد/بارش های بهاری در راه است

علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته شاهد وقوع پدیده تندباد در استان بودیم که بیشترین سرعت آن با ۱۳۰ کیلومتر در ساعت در مشگین شهر و کمترین با ۵۰ کیلومتر در ساعت در بیله سوار و خلخال به ثبت رسیده است.

وی افزود: سرعت تندباد در پارس‌آباد ۵۸ کیلومتر در ساعت، در گرمی ۹۷ کیلومتر در ساعت، در سرعین ۷۲ کیلومتر در ساعت، در نیر ۸۶ کیلومتر در ساعت، در اردبیل ۱۲۲ کیلومتر در ساعت، در فرودگاه اردبیل ۶۱ کیلومتر در ساعت، در نمین ۹۰ کیلومتر در ساعت و در فیروزآباد کوثر ۶۵ کیلومتر در ساعت محاسبه شد.

مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به بارش‌های رگباری باران در اغلب شهرهای استان افزود: در گرمی پنج‌دهم میلی‌متر، در مشگین شهر ۱۲.۷ میلی‌متر و در سرعین ۱۰.۱ میلی‌متر ثبت شد.

به گفته دولتی مهر در نیر ۱۳ میلی‌متر، در اردبیل چهار میلی‌متر، در فرودگاه اردبیل یک میلی‌متر، در نمین ۱.۶ میلی‌متر، در فیروزآباد کوثر ۹.۵ میلی‌متر و در خلخال ۱۶.۳ میلی‌متر بارش به ثبت رسیده است.

وی در خصوص وضعیت جوی استان طی ساعات آینده اضافه کرد: از بعدازظهر شنبه تا عصر یک‌شنبه بارش‌های بهاری در اغلب مناطق استان آغاز می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: بارش‌ها در مناطق کوهستانی به صورت رگباری و همراه با تندبادهای لحظه‌ای با سرعت ۳۰ الی ۶۰ کیلومتر بر ساعت است.

دولتی مهر با اشاره به کاهش دما از چهارتا هشت درجه در اغلب مناطق استان اضافه کرد: از روز دوشنبه سامانه بارش از استان خارج شده و دما مجدداً افزایش می‌یابد.