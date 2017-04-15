به گزار خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمیدرضا طالقانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: نباید سهم دانشگاهها را در احیاء و ترویج اعتکاف نادیده گرفت چراکه این سنت از دانشگاهها به سایر بخشهای جامعه راه پیدا کرد.
حجتالاسلام حمیدرضا طالقانی درباره نحوی برگزاری اعتکاف دانشجویی گفت: اعتکاف، سنت دیرینه الهی است که قدمتی چند هزار ساله دارد و مطابق آیه ۱۲۵ سوره بقره به ابراهیم پیامبر سلاماللهعلیه بازمیگردد.
وی بابیان اینکه ماهیت اعتکاف بازگشت به خویشتن و یافتن گوهر وجودی خود در ضیافت الهی است، گفت: متأسفانه این سنت تا قبل از انقلاب متروک بوده و اعتکاف محدود به تعداد کمی از متدینین به همراه طلاب در برخی از شهرهای مذهبی بود.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد همدان اظهار کرد: امروزه خوشبختانه به برکت انقلاب اسلامی این سنت حسنه احیاء و به یک فرهنگ فراگیر تبدیل شده تا جایی که امسال شاهد حضور هزاران انسان جویای معنویت در اعتکاف بودیم.
وی بیان کرد: امسال نیز اعتکاف دانشجویی دانشگاههای همدان بهصورت متمرکز در دو بخش برادران و خواهران برگزار شد و دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه آزاد همدان برگزارکننده اعتکاف دانشجویی برادران در مسجد قبای همدان بود.
طالقانی گفت: ۲۰۰ دانشجو و استاد از دانشگاههای شهر همدان در این بزم رحمانی شرکت داشتند و برنامههای معنوی و فرهنگی نظیر جلسه پرسش و پاسخ با حضور آیتالله محمدی نماینده ولیفقیه در استان، حلقههای معرفت، سخنرانی، اعمال ام داود و برنامه بسیار زیبا و لذتبخش وداع با اعتکاف در این سه روز برگزار شد.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد بیان کرد: پایانبخش برنامه اعتکاف قرعهکشی ۲۰ نفر برای تشرف به عتبات عالیات بود که از همکاری دانشگاهها، ستاد اعتکاف شهری، هیئت امناء و پایگاه مقاومت بسیج مسجد قبا در این زمینه تشکر می کنیم.
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