رشد جمعیت شهری در البرز به ۹۰ درصد رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حقیقی در جلسه شورای برنامهریزی استان البرز که پیش از ظهر شنبه در سالن شهدای دولت برگزار شد، با تأکید بر اینکه درصد رشد جمعیت شهری در کشور از ۷۰درصد به ۷۲ درصد رسیده است، اظهار کرد: این مهم در البرز به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.
وی بابیان اینکه افزایش سرانه تختهای بیمارستانی البرز طی دوره دولت یازدهم شایسته قدردانی است، افزود: سرانه تخت بیمارستانی در البرز از ۶ دهم درصد به ۱.۲ درصد رسیده که این مهم باید به ۱.۷ درصد برسد.
حقیقی با اشاره به اینکه استان البرز از نظر زیرساختهای فیزیکی بخش آموزش با مشکل و کمبود مواجه است، اعلام کرد: در حال سرانه فضای آموزشی در کشور ۵.۰۶ مترمربع عنوانشده این امر در استان البرز ۲.۵ مترمربع گزارششده است.
همچنین در ادامه محمدجواد کولیوند نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان باید پروژههای کیفی که اقتصاد کشور را نجات میدهد را انتخاب کنند.
وی بیان کرد: بایستی در ماده ۳۴ پروژههای حائز اهمیت برگزیده و در شورای برنامهریزی مطرح شود.
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