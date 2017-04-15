شورای نگهبان با شجاعت قانون اساسی را تفسیر کند/ شأن نظام حفظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر شنبه در درس خارج فقه که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با بیان این مطلب که وضع امروز نام‌نویسی در انتخابات ریاست جمهوری اسباب نگرانی است، اظهار داشت: گاهی جوان ۱۶ و ۱۸ ساله و یا پیرزن ۹۰ ساله علیل، برای نام نویسی حضور پیدا کرده و یا همچنین شخصی با ادعای نبوت در این نام نویسی شرکت می‌کند که جای تأسف است.

وی ابراز داشت: برخی مسئولان این حضور بالا را شور انتخاباتی توصیف می‌کنند؛ در حالی که نباید خود را فریب دهند؛ چرا که این مسئله آبروریزی است و در دنیا به سخره گرفته می‌شود.

این استاد برجسته حوزه با اشاره به راه حلی برای تفسیر قانون اساسی کشور، خاطرنشان ساخت: شورای نگهبان باید شجاعت به خرج داده و از راهی که مراجع در فقه استفاده می‌کنند، در تفسیر قانون اساسی استفاده نماید.

وی تصریح کرد: ما در فقه، دلالت مطابقی، تضمنی و التزامی بیِّن داشته و با همه آنها در فقه فتوا می‌دهیم؛ اگر دلالت التزامی بیِّن کلام بر چیزی باشد، آن را مدلول عرفی دانسته و به آن عمل کرده و فتوا می‌دهیم.

آیت الله مکارم شیرازی بیان داشت: دلالت التزامی رجل سیاسی آن است که شخص باید سن و سالی داشته و از سطح معلومات بالایی برخوردار باشد و یا هنگامی که شرط مدیر و مدبر در قانون اساسی وجود دارد، شخص به دلالت التزامی باید سابقه اجرایی کلان در کشور داشته باشد.

وی اظهار داشت: چرا به دلالت التزامی بیِّن، برای الفاظی که در قانون اساسی آمده، فتوا نداده و تفسیر نکنیم؟ ما در مسائل حلال و حرام به این دلالت‌ها فتوا می‌دهیم و قانون اساسی کشور هم که از این آیات و روایات بالاتر نیست.

این مفسر قرآن کریم ابراز داشت: این حضور، شور انتخاباتی نبوده و در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست که این تعداد حضور پیدا نمایند و امیدواریم با رفع اشکال موجود، دیگر پیامبری برای ریاست جمهوری ثبت نام ننماید.

مراسم اعتکاف با آبرومندی کامل برگزار شد

وی در بخش دیگر سخنان خود، اعتکاف امسال کشور را آبرومند توصیف کرد و گفت: بحمدالله امسال مراسم اعتکاف با آبرومندی کامل در سراسر کشور به اجرا در آمد که به یقین می‌تواند دل‌ها را صاف، روح‌ها را پاک و نورانیت، روحانیت، عزم و اراده‌ای برای انجام وظایف به ارمغان بیاورد.

آیت الله مکارم شیرازی در پایان اظهار داشت: ما از این مراسم خوشحال و دشمنان ناراحت خواهند شد؛ چراکه جوانان زیادی به اسلام، نظام و انقلاب جذب خواهند شد.