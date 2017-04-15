مطالعات شناسایی منشأ گردوغبار در البرز انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله قائمی در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان البرز که پیش از ظهر شنبه در سالن شهدای دولت برگزار شد، بابیان اینکه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مسائل ویژه مطرح و بررسی می‌شود، اظهار کرد: طی سال گذشته ۹ جلسه شورای برنامه‌ریزی با ۱۲۰ مصوبه در استان برگزار شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز با تأکید بر اینکه از مجموع مصوبات یادشده ۹۶ مصوبه این شورا در سال ۹۵ محقق شده است، افزود: بحث احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در مجلس مشخص و برش استانی این مهم نیز مشخص شده است.

قائمی تصریح کرد: مطالعات شناسایی منشأ داخلی و خارجی تولید گردوغبار استان البرز صورت گرفته است.

وی با اعلام اینکه زمان‌بندی برای تثبیت کانون‌های گردوغبار نیاز به پیگیری دارد، گفت: بررسی راه‌های تجهیز و جذب منابع همچنین پس‌اندازهای بخش غیردولتی در استان البرز مطرح و بررسی خواهد شد.

قائمی اعلام کرد: در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز مسائل و مباحث ویژه‌ای مطرح می‌شود لذا این شورا از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز تأکید کرد: بنا است مطالعات ملی سند آمایش سرزمینی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اجرایی شود.

وی بابیان اینکه استان البرز دو میلیون و ۷۱۲ هزار و ۴۰۰ نفر را در خود جای‌داده است، افزود: رشد جمعیت سالانه در استان البرز ۲.۳۷ درصد است که البرز از این حیث در رده یازدهم قرار دارد.

وی عنوان کرد: بر اساس سرشماری آمار و نفوس مسکن ۱۳۹۵ سهم جمعیت شهری استان از ۹۰.۵ در سال ۱۳۹۰ به ۹۲.۶ درصد رسیده و جمعیت روستایی البرز از ۹.۵ به در سال ۹۰ به ۷.۴درصد رسیده است.

وی با تأکید بر اینکه استان البرز از حیث تراکم جمعیت جایگاه دوم کشور را از آن خودساخته است، تصریح کرد: البرز بعد از تهران باسوادترین استان کشور است، سهم البرز از مهاجرین کشور افزایش پیداکرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بابیان اینکه شهرستان کرج با ۵۴۶ هزار خانوار بیشترین تعداد خانوارهای شهرستان‌های استان البرز را به خود اختصاص داده است، گفت: شاخص نرخ رشد جمعیت کشور ۱.۲۴ است که این مهم در البرز ۳.۳۷ رسیده از طرفی باید به این مهم اشاره کرد که متوسط نرخ رشد سالانه استان البرز در رتبه چهارم کشوری قرار دارد.