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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۵۵

عامل حادثه بازار کریسمس برلین با داعش در ارتباط بوده است

عامل حادثه بازار کریسمس برلین با داعش در ارتباط بوده است

منابع امنیتی آلمان اعلام کردند که ردپایی از ارتباط عامل حادثه بازار کریسمس برلین با گروه تروریستی داعش پیدا کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله اشپیگل در گزارشی آورده است که منابع امنیتی آلمان ردپایی از ارتباط مستقیم «انیس عامری» عامل حمله بازار کریسمس در دسامبر سال گذشته میلادی با گروه تروریستی داعش خبر داد.  

در آن زمان عامری توانست از ۱۴ هویت جعلی در این کشور استفاده کرده، آزادانه رفت و آمد داشته باشد و سرانجام نیز رد خود را گم کند، اما در نهایت چند روز پس از وقوع این حمله در ایتالیا کشته شد. 

انیس عامری، تونسی ۲۴ ساله‌ای بود که در ۱۹ دسامبر کامیونی در برلین را به جمعیت حاضر در یک بازارچه کریسمس در برلین سوق داد و مردم را زیر گرفت. ۱۲ نفر کشته و بیش از ۵۰ نفر در این حادثه زخمی شدند. در آن زمان نیز داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود.

کد مطلب 3953137
شقایق لامع زاده

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