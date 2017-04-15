۷۰ درصد کارمندان ادارات آران و بیدگل در سنجش سلامت شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد یوسفیان پیش از ظهر شنبه، در نخستین جلسه شورای آموزش و پرورش آران و بیدگل در محل فرمانداری اظهار داشت: با همکاری و مساعدت شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل اجرای طرح سنجش سلامت قرار است در بین فرهنگیان شهرستان نیز به صورت کامل اجرا شود.

وی با اشاره به برنامه های مهم و تاثیر گذار دولت در راستای اجرای تحول در نظام سلامت کشور، افزود: سلامت جسم و روان فرهنگیان می تواند میزان اثر گذاری آنها را نیز مشخص و در صورت نیاز بهبود ببخشد.

معاون فرماندار آران و بیدگل در ادامه به جایگاه رشته های فنی و حرفه ای در اشتغال آینده منطقه هم اشاره کرد و گفت: با وجود تلاش های فراوان، رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش در جامعه به خوبی معرفی نشده است.

وی به نقش ارزشمند رشته های فنی و حرفه ای تاکید کرد و افزود: این رشته می تواند فعالیت های عملی و تجربی یک شغل را در کنار علم در آمیزد و بهترین بهره وری را داشته باشد.

در ادامه این جلسه دبیر ستاد بزرگداشت مقام معلم آران و بیدگل گفت: امسال ۱۸ معلم نمونه، چهار مدیر و معاون و دو معلم یار در هفته بزرگداشت معلم در سطح منطقه انتخاب و تجلیل می شوند.

حمید شویدی افزود: از این تعداد افراد انتخاب شده، چهار معلم نمونه استانی، دو مدیر و معاون و یک معلم یار انتخاب و به صورت ویژه تجلیل می شوند.

وی در ادامه به بیان برنامه های مختلف آموزش و پرورش آران و بیدگل در هفته بزرگداشت مقام معلم پرداخت.