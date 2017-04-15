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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۴۲

آمار کشته های «مادر همه بمب ها» در افغانستان به ۹۴ نفر رسید

آمار کشته های «مادر همه بمب ها» در افغانستان به ۹۴ نفر رسید

تعداد افرادی که در پی استفاده از مادر همه بمب ها در افغانستان کشته شدند به ۹۴ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یکی از مقامات افغانستانی روز شنبه اعلام کرد ۹۴ نفر از شبه نظامیان داعش در پی حمله آمریکا با مادر همه بمبها به ولایت ننگرهار، حداقل ۹۴ داعشی کشته شدند.

عطا الله خوگیانی سخنگوی ولایت ننگرهار گفت تعداد کشته شده های داعش در روز گذشته ۳۶ نفر اعلام شده بود که این رقم صحیح نیست و رقم درست، همان ۹۴ نفر است. یکی از مقامات وزارت دفاع افغانستان نیز در این رابطه گفت: خوشبختانه هنوز آماری از کشته های غیرنظامی این حمله مخابره نشده است.

به گفته این مقام وزارت دفاع، در حمله آمریکا به تونل های داعش در مناطق دوردست شرقی ننگرهار و در منطقه «اچین»، در نزدیکی مرز پاکستان حداقل ۴ نفر از رهبران داعش کشته شدند.

بمبی که آمریکا روز پنجشنبه در افغانستان استفاده کرد، جی بی یو ۴۳ نام داشت و ۹ متر طول و نزدیک به ۱۰ تن وزن داشته است و با هدف تخریب گسترده و عمیق مواضع دشمن طراحی و ساخته شده است. پیشینه ساخت این بمب به سال ۲۰۰۳ بازمی گردد اما این نخستین بار بود که از این بمب استفاده شد.

کد مطلب 3953149
سمیه خمارباقی

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