برنامه های هفته سلامت در آبادان اجرا خواهد شد

حسین کائدخورده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این هفته از برترینهای عرصه سلامت حوزه فعالیت دانشکده علوم پزشکی آبادان تقدیر میشود.
وی با بیان اینکه برنامههای مناسبتی هفته سلامت حوزه فعالیت دانشکده علوم پزشکی آبادان طبق روزشمار این هفته به انجام می رسد، افزود: این برنامهها از یکم تا هفتم اردیبهشت اجرا می شود.
وی با بیان اینکه شعار هفته سلامت سال ۹۶ «بهداشت روان؛ نیاز همه و همیشه» است گفت: نواختن زنگ نمادین سلامت در یکی از مدارس منطقه، نصب بنر، استند و بیلبورد شهری با موضوع هفته سلامت، سخنرانی رئیس دانشکده در خطبههای نماز جمعه و برپایی ایستگاه سلامت در محل برگزاری نماز جمعه از جمله برنامه های هفته سلامت به شمار میرود.
وی تصریح کرد: در این هفته جشن عمومی سلامت، عیادت هیئت رئیسه دانشکده از بیماران بستری در بیمارستانها، نشست خبری، تولید و توزیع رسانههای آموزشی نیز به انجام می رسد.
دبیر ستاد هفته سلامت دانشکده علوم پزشکی آبادان همچنین از برگزاری مسابقات انشاءنویسی و نقاشی برای دانشآموزان، اجرای نمایش موزیکال برای اطفال بستری در بیمارستان، برگزاری همایشهای علمی در سطح دانشگاهها و دیدار با خانواده معظم شهدای حوزه سلامت به عنوان دیگر برنامه های یاد شده نام برد و توضیح داد: در هفته سلامت سال ۹۶، تولید و پخش برنامه تلویزیونی اختصاصی از صدا و سیمای مرکز آبادان را نیز اجرایی میکنیم، ضمن آنکه تولید و پخش پیامهای رادیویی را نیز در دستور کار داریم.
کائدخورده با اشاره به اینکه برنامههای مشترک مشاوره سلامت روان در مدارس انجام می شود، افزود: در روز پایانی هفته سلامت و در همایش اصلی این هفته نیز از برترینهای عرصه سلامت حوزه فعالیت دانشکده علوم پزشکی آبادان تقدیر می شود.
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