تشکیل شورای تخصصی فرهنگی و دانشجویی در دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، بهزاد بهرامی نسب گفت: این شورا در مناطق نه گانه فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی به منظور تحقق اهداف دانشگاه در حوزه فرهنگی و دانشجویی، گسترش فرهنگ مهارت آموزی، هم‌اندیشی و همفکری کارشناسان واحدهای استانی برای ارتقای برنامه های فرهنگی و کیفیت بخشی به فعالیت های فرهنگی مهارت محور در سطح مراکز تشکیل می شود.

وی افزود: با تشکیل این شورا زمینه ارائه برنامه های بومی و منطقه ای و ارائه برنامه های تحول گرا و مهارت‌افزای فرهنگی ایجاد می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی تاکید کرد: ارائه راهکارهای مناسب برای نظارت بر حسن انجام برنامه های مهارتی فرهنگی در سطح مراکز و ارزیابی مستمر فعالیت های مراکز آموزش علمی کاربردی منطقه در چارچوب سیاست های ابلاغی از دیگر وظایف این شورا خواهد بود.

بهرامی نسب اظهار داشت: کارشناسان منتخب شوراهای فرهنگی مناطق به عنوان اعضای کمیته مشورتی و اتاق فکر شورای فرهنگی فعالیت کرده و طرح ها و برنامه های مدنظر مناطق و واحدهای استانی را برای بررسی و تصمیم گیری به شورای تخصصی فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارائه می کند.