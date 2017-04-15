به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطفاللهیان ظهر شنبه در نشست بررسی وضعیت پروژه عمرانی پل قدس تصریح کرد: این پروژه در سال گذشته به دلیل شرایط جوی با تأخیر دوماهه در اجرا مواجه شد.
وی افزود: با توجه به مشارکت مطلوب شرکت سرمایهگذاری و تأمین اعتبارات مورد نیاز بخش اعظمی از پروژه در ماههای آینده تکمیل میشود.
شهردار اردبیل قول مساعد بهرهبرداری از فاز همسطح پروژه پل روگذر ایستگاه سرعین را تا پایان اردیبهشت ماه مطرح کرد و بیان داشت: اولویت کار اتمام فاز همسطح است.
به گفته لطفاللهیان با توجه به کوتاه بودن فصل کاری در اردبیل انتظار داریم شرکت سرمایهگذاری امور اجرایی سایر فازهای پروژه را نیز به طور همزمان پیش برد.
وی ابراز امیدواری کرد با بهرهبرداری از فاز همسطح در ۳۰ اردیبهشت ماه بتوان از ۳۱ اردیبهشت ماه ترافیک را از فاز میدان پروژه پل روگذر ایستگاه سرعین- میدان قدس عبور دارد.
به گفته شهردار اردبیل ضروری است از هماکنون پیشبینیهای لازم برای هدایت ترافیکی خودروها در دستور کار قرار گیرد.
نظر شما