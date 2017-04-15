تیم ملی والیبال نشسته روسیه دو هفته در ایران اردو می زند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، هادی رضایی، مدیر تیم های ملی والیبال نشسته فدراسیون جانبازان و معلولان ایران با اعلام این خبر گفت: این اردو به مدت یک هفته در تهران انجام می شود و قرار است تیم های الف و ب، جوانان و باشگاهی مسابقات دوستانه ای با این تیم برگزار کنند.

وی افزود: از آنجایی که روسیه از شرکت در بازی های پارالمپیک ریو محروم بوده است از این تیم شناخت پیدا می کنیم. این تیم بعد از بوسنی در جایگاه دوم در اروپا و تیم سوم پارالمپیک است بنابراین تیم خوبی به حساب می آید.



رضایی در خصوص دیدار تدارکاتی روسیه با تیم جوانان اظهار داشت: مسابقه روسیه با تیم جوانان مفید است و می توانیم تیم جوانان را ارزیابی کرده و پشتوانه سازی کنیم.



وی همچنین از درخواست کشورهای زیادی برای اردو و بازی تدارکاتی با والیبال نشسته ایران خبر داد و گفت: تیم های زیادی برای دیدار تدارکاتی با تیم ما درخواست می دهند اما ما با توجه به سطح و موقعیت این تیم ها تصمیم می گیریم که چه تیمی با تیم های باشگاهی و چه تیمی با تیم ملی رقابت کند. تیم آلمان نیز درخواست بازی دوستانه داده است که شاید مردادماه به کشورمان سفر کند.



سرمربی تیم ملی والیبال نشسته با بیان این مطلب که اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم ملی تا آخر این هفته مشخص می شود، اظهار داشت: اسامی دعوت شدگان به اردو برای بازی های قهرمانی آسیا که ۱۵ خردادماه در کشور چین برگزار می شود، این هفته اعلام خواهد شد. اردوهای تیم ملی نیز از ۱۸ اردیبهشت ماه در تهران آغاز خواهد شد.