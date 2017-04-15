  1. استانها
  2. فارس
۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۳۸

سفیر ایران در کنیا:

دولت باید راهکارهای توسعه اقتصادی با کنیا را فراهم کند

دولت باید راهکارهای توسعه اقتصادی با کنیا را فراهم کند

شیراز – سفیر ایران در کنیا گفت: در بازار کنیا از چین و ترکیه عقب افتادیم بنابراین دولت باید راهکارهای توسعه اقتصادی با این کشور را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی فرجمند ظهر شنبه در حاشیه همایش معرفی فرصت‌های اقتصادی در کشورهای کنیا و افریقای جنوبی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در خصوص عدم همکاری با سرمایه‌گذاران ایرانی در کنیا تأکید کرد: بازار کشور کنیا با دیگر کشورهای جهان متفاوت است زیرا در این کشور هیچ‌کدام از بازرگانان اقدام به خرید جنس نمی‌کنند.

وی ادامه داد: باید صادرکنندگان و یا تولیدکنندگان خودشان در این کشور حاضر باشند و به‌طور مستقیم بازار این کشور را در اختیار بگیرند.

سفیر ایران در کنیا تأکید کرد: فرصت اقتصادی در کشور کنیا فراهم است و دولت نیز سرمایه‌گذاری‌های خارجی را حمایت می‌کند و حتی از موضوع معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران تخفیف بسیار مدنظر دارد.

فرجمند در پاسخ به سؤال در خصوص مشکلات کشت فرا سرزمینی در کنیا نیز گفت: در این کشور به دلیل وضعیت آب و هوایی بسیار مناسب، کشاورزی دارای رونق است و حتی در طول یک سال ۳ مرتبه می‌توان کشت کرد اما برای واردکردن تولیدات فرا سرزمینی به داخل کشور دولت باید راهکار پیدا کند.

سفیر ایران در کنیا تأکید کرد: در جذب بازار کنیا از کشورهای چین و ترکیه عقب افتادیم زیرا شرکت‌های مختلف این کشورها در زمان ورود فینانسور نیز با خوددارند اما شرکت‌های ایرانی چنین امکاناتی ندارند.

وی یادآور شد: درگذشته قرار بود یک خط اعتباری از ایران برای کنیا مشخص شود که متأسفانه چنین نشد.

فرجمند با اشاره به میزان صادرات ایران به کنیا نیز گفت: در سال گذشته ۴۲ میلیون دلار حجم صادرات ایران به کنیا بوده اما اگر راهکارهای اقتصادی مناسب در نظر گرفته شود این حجم به‌طور حتم افزایش چشم‌گیر خواهد داشت.

کد مطلب 3953166

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها