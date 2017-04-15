دولت باید راهکارهای توسعه اقتصادی با کنیا را فراهم کند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی فرجمند ظهر شنبه در حاشیه همایش معرفی فرصتهای اقتصادی در کشورهای کنیا و افریقای جنوبی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در خصوص عدم همکاری با سرمایهگذاران ایرانی در کنیا تأکید کرد: بازار کشور کنیا با دیگر کشورهای جهان متفاوت است زیرا در این کشور هیچکدام از بازرگانان اقدام به خرید جنس نمیکنند.
وی ادامه داد: باید صادرکنندگان و یا تولیدکنندگان خودشان در این کشور حاضر باشند و بهطور مستقیم بازار این کشور را در اختیار بگیرند.
سفیر ایران در کنیا تأکید کرد: فرصت اقتصادی در کشور کنیا فراهم است و دولت نیز سرمایهگذاریهای خارجی را حمایت میکند و حتی از موضوع معافیتهای مالیاتی برای سرمایهگذاران تخفیف بسیار مدنظر دارد.
فرجمند در پاسخ به سؤال در خصوص مشکلات کشت فرا سرزمینی در کنیا نیز گفت: در این کشور به دلیل وضعیت آب و هوایی بسیار مناسب، کشاورزی دارای رونق است و حتی در طول یک سال ۳ مرتبه میتوان کشت کرد اما برای واردکردن تولیدات فرا سرزمینی به داخل کشور دولت باید راهکار پیدا کند.
سفیر ایران در کنیا تأکید کرد: در جذب بازار کنیا از کشورهای چین و ترکیه عقب افتادیم زیرا شرکتهای مختلف این کشورها در زمان ورود فینانسور نیز با خوددارند اما شرکتهای ایرانی چنین امکاناتی ندارند.
وی یادآور شد: درگذشته قرار بود یک خط اعتباری از ایران برای کنیا مشخص شود که متأسفانه چنین نشد.
فرجمند با اشاره به میزان صادرات ایران به کنیا نیز گفت: در سال گذشته ۴۲ میلیون دلار حجم صادرات ایران به کنیا بوده اما اگر راهکارهای اقتصادی مناسب در نظر گرفته شود این حجم بهطور حتم افزایش چشمگیر خواهد داشت.
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