به گزارش خبرنگار مهر، هرمز نصیری پیش از ظهر شنبه در جلسه شهرداران استان در سخنانی با اشاره به اقدامات مطلوب شهرداری های در ایام نوروز امسال اظهار داشت: همچنین شهرداران استان غیر از شهرداری بروجرد قبل از ایام عید معوقات کارگران و حقوق آنها را پرداخت کردند.

وی با اشاره به مصوبه راه اندازی بازارچه ای دائمی از سوی شهرداری های استان گفت: مقرر بود که شهرداری ها ۵۰۰ متر زمین را برای ایجاد این بازارچه ها اختصاص دهند و این در حالیست که این امر تا کنون محقق نشده است.

مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری لرستان تاکید کرد: این مصوبه ظرف پنج روز آینده باید تعیین تکلیف شود.

نصیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع سهم نیم درصدی کتابخانه ها از درآمدهای شهرداری های استان گفت: در آذر ماه سال گذشته مقرر شد که شهرداری ها ۱۵۰ میلیون تومان در این زمینه به کتابخانه ها پرداخت کنند و این در حالیست که این امر نیز محقق نشده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان به شهرداری های استان پرداخت شده است گفت: شهرداری ها موظف شده بودند که سهم نیم درصد کتابخانه ها را پرداخت کنند چرا که این امر قانون است.

مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری لرستان همچنین از تکمیل ایستگاههای آتش نشانی برخی شهرهای استان طی امسال خبر داد و گفت: طی سال گذشته هزار و ۴۰۰ ساعت دوره آموزشی برای شهرداری های استان برگزار شده است.

نصیری همچنین بر ضرورت حسابرسی در شهرداری های استان تاکید کرد و گفت: این اقدام تا قبل از شروع به کار شورای شهر جدید باید عملیاتی شود.