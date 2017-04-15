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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۲۳

ساخت خانه بهداشت روستای آسیاب‌سر در بهشهر آغاز شد

ساخت خانه بهداشت روستای آسیاب‌سر در بهشهر آغاز شد

بهشهر - ساخت یک واحد خانه بهداشت در روستای آسیاب‌سر از توابع بخش مرکزی شهرستان بهشهر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید خالق سجادی فرماندار بهشهر بعدازظهر شنبه در این مراسم اظهار کرد: ساختمان خانه بهداشت روستای آسیاب‌سر از توابع بخش مرکزی به مساحت ۷۰ متر مربع و با اعتبار یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان احداث می شود.

وی افزود: این خانه بهداشت یک هزار و ۸۰۰ نفر از جمعیت این روستا را تحت پوشش خود قرار می‌دهد.

فرماندار بهشهر با اشاره به خدمات ارائه شده در دولت تدبیر و امید گفت: احداث خانه بهداشت یکی از خدمات مختلف انجام شده در حوزه بهداشت و درمان است تا روستاییان هم مانند شهروندان ما در بهشهر از خدمات مناسب و به موقع بهداشت و درمان برخوردار شوند.

سجادی با بیان اهمیت نقش خانه‌های بهداشت در روستاها و حضور بهورزان در بهداشت و سلامت مردم، خاطرنشان کرد: اکنون بسیاری از روستاهای ما براساس جمعیتی که در نظر گرفته شده است از نعمت خانه بهداشت برخوردار هستند.

کد مطلب 3953175

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