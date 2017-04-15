به گزارش خبرنگار مهر، سید خالق سجادی فرماندار بهشهر بعدازظهر شنبه در این مراسم اظهار کرد: ساختمان خانه بهداشت روستای آسیاب‌سر از توابع بخش مرکزی به مساحت ۷۰ متر مربع و با اعتبار یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان احداث می شود.

وی افزود: این خانه بهداشت یک هزار و ۸۰۰ نفر از جمعیت این روستا را تحت پوشش خود قرار می‌دهد.

فرماندار بهشهر با اشاره به خدمات ارائه شده در دولت تدبیر و امید گفت: احداث خانه بهداشت یکی از خدمات مختلف انجام شده در حوزه بهداشت و درمان است تا روستاییان هم مانند شهروندان ما در بهشهر از خدمات مناسب و به موقع بهداشت و درمان برخوردار شوند.

سجادی با بیان اهمیت نقش خانه‌های بهداشت در روستاها و حضور بهورزان در بهداشت و سلامت مردم، خاطرنشان کرد: اکنون بسیاری از روستاهای ما براساس جمعیتی که در نظر گرفته شده است از نعمت خانه بهداشت برخوردار هستند.