نجات خانواده گم شده در مرنجاب/کودک ۱۰ساله در تصادف پراید جان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی استان اصفهان سرهنگ جهانگیر کریمی اظهار داشت: زوج جوان که به همراه دختر ۱۰ ساله خود و فرزند همسایه شان به منظور تفریح به منطقه کویر مرنجاب رفته بودند به اشتباه به طرف کویر کونک رفته و راه برگشت خود را گم می کنند.

وی افزود: خودروی آنها در ماسه های کویر فرو رفته و به دلیل عدم آنتن دهی تلفن همراه در آن منطقه به ناچار شب را در آنجا سپری کرده و صبح به صورت پیاده راه می افتند و بعد از طی ۱۵ کیلومتر پیاده روی در حالی که خسته و تشنه بودند سرانجام موفق می شوند با شماره تلفن ۱۱۰ تماس بگیرند.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان اصفهان عنوان داشت: پس از برقراری تماس این خانواده با مرکز فوریت های ۱۱۰ بلافاصله یکی از ماموران پلیس شهرستان آران و بیدگل جهت جستجوی آنها اقدام و پس از سه ساعت تلاش بی وقفه این خانواده گرفتار در کویر را پیدا کرده و از مرگ حتمی نجات می دهد.

وی با بیان اینکه خانواده مذکور طی تماس با سامانه ۱۹۷ از تلاش ماموران پلیس برای نجات آنها تقدیر کردند، گفت: به کسانی که قصد استفاده از کویر مرنجاب را دارند توصیه می کنیم از رفتن به کویر با خودروی سواری بدون همراه داشتن تجهیزات لازم و آب و خوراکی کافی خودداری کنند و حتماً به همراه یک راهنما وارد کویر شوند و برای سهولت در برگشت از نشانه ها و علامت های راهنما استفاده و به توصیه ها و هشدارهای ارائه شده برای استفاده از کویر توجه کنند تا دچار چنین حوادثی نشوند.

موتورسیکلتی با ۹۵ کیلو گرم تریاک توقیف شد

سرهنگ کریمی در ادامه با اشاره به توقیف یک دستگاه موتورسیکلت حامل مواد مخدر اظهار داشت: ماموران یگان تکاوری اصفهان حین کنترل یکی از محورهای فرعی شهرستان شهرضا متوجه شدند یک دستگاه موتورسیکلت ایژ با سرعت زیادی حرکت می کند که وارد عمل شدند.

وی ادامه داد: در یک عملیات ضربتی موتورسیکلت متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۹۵ کیلو گرم تریاک کشف شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان بیان داشت: در این خصوص یک سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

وی افزود: برخورد با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر در اولویت کاری نیروی انتظامی است و پلیس هرگز اجازه جولان و سرکشی به آنها نخواهد داد.

عدم توجه به جلو مرگ کودک ۱۰ ساله را رقم زد

سرهنگ حسین پورقیصری، رئیس پلیس راه استان اصفهان نیز گفت: ماموران پلیس راه نجف‌ آباد از برخورد یک دستگاه سواری پراید با کودکی ۱۰ ساله در محور عسگران مطلع و به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: متاسفانه در اثر این حادثه رانندگی کودک ۱۰ ساله بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان باخت .

این مقام انتظامی بیان داشت: علت وقوع این حادثه رانندگی توسط کارشناسان مربوطه عدم توجه به جلو توسط راننده پراید اعلام شده است .

سرهنگ حسین پورقیصری در پایان از رانندگان خواست با سرعت مجاز و مطمئنه رانندگی کنند و از پرداختن به کارهایی که موجبات حواس پرتی و انحراف فکری را فراهم می کند بپرهیزید.