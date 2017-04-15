به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضابهرامن در نشست خبری با ارائه آثار فعالیت بخش معدن در سال گذشته گفت: ما سه سال و نیم قبل نامه ای مبنی بر تاسیس بانک تخصصی معدن ارسال کردیم که بی نتیجه ماند. این نامه مجددا در حال تهیه و ارسال برای بانک مرکزی است.

وی افزود: طی چند روز آینده نامه آمادگی بخش معدن برای تاسیس یک بانک تخصصی در این حوزه به دست رئیس کل بانک مرکزی خواهد رسید.

به گفته بهرامن این بانک با سرمایه اولیه ۶۰۰ میلیارد تومان آماده راه اندازی توسط بخش خصوصی است . البته دریافت مجوز این بانک منوط به مطرح شدن در شورای پول و اعتبار و تایید این شورا است.

وی با اشاره به عدم توجه بانک صنعت و معدن به نیازهای معدنکاران و فعالان بخش معدن اظهار کرد: منابع بانک صنعت و معدن به سمت تامین هزینه خرید هواپیما و ریل سازی و اتوبوس بی آرتی می رود و حمایت لازم برای فعالان بخش معدن از طریق این بانک دیده نشد.

بهرامن در ادامه نشست با اشاره به اقدامات دولت در خصوص کنسرسیوم مهدی آباد گفت: در ارزیابی از عملکرد دولت یازدهم باید بگویم در بخش هایی دولت یازدهم اقدامات مثبت و خوبی داشت اما در بخش تجمیع واحدهای کوچک و متوسط متاسفانه ما نمره خوبی کسب نکرد. بنابراین ما برای تولید مطلوب و دسترسی به بازارهای بزرگتر همچنان با مشکل مواجه هستیم.

وی تاکید کرد: در بخش سیمان قطعا بازار داریم اما واحدهایی که با تکنولوژی روز پیش نرفته اند نمیتوانند پاسخگوی بازار و تقاضا باشند.

وی ادامه داد: با قاطعیت می توانیم بگوییم ۹۹ درصد از صنعت معدن کشور توسط بخش خصوصی اداره می شود و در اختیار بخش خصوصی است. بنابراین انتظار ما این است که زیرساختهای صنعت معدن را که در برنامه ششم آمده فراهم کند تا در جهت اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری بتوانیم به اهداف خود برسیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر سهم معدن در رشد اقتصادی گفت : وقتی رشد ۸ درصدی برای سال ۹۶ دیده شده ما ناگزیر هستیم برای خودمان در بخش معدن رشد ۹ درصدی در نظر بگیریم تا سهم معدن در کل رشد اقتصادی را مثبت نگاه داریم.