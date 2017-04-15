درخواست اعضای شورا از شهرداری در ایام انتخابات ۲۰ برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی عیدی بیرانوند پیش از ظهر شنبه در جلسه شهرداران لرستان در سخنانی با اشاره به ارائه خدمات از سوی شهرداری خرم آباد به مهمانان نوروزی اظهار داشت: بار گردشگری استان در حقیقت بر دوش شهرداری ها است.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه فشار فراوانی در زمینه های مختلف بر روی شهرداران قرار دارد گفت: در ایام انتخابات نیز قرار داریم و در این ایام خواسته های اعضای شورای شهر ۲۰ برابر گذشته شده است.

شهردار خرم آباد بیان داشت: در این ایام اعضای شورای شهر درخواست حل مشکلات پل، دریچه، زیرسازی و ... را دارند.

عیدی بیرانوند با بیان اینکه مشکلات موجود در شهرهای استان بسیار فراوان است گفت: این در حالیست که منابع درآمدی شهرداری ها کفایت رفع این مشکلات را نمی کند.

وی با بیان اینکه مشارکت کردم نیز در پرداخت عوارض بسیار کم است گفت: مردم سرانه شهرنشینی را پرداخت نمی کنند.

شهردار خرم آباد گفت: شر خرم آباد ۱۶۵ هزار ملک دارد و این در حالیست که میانگین پرداخت عوراض تنها از طریق فت زار و ۵۰۰ ملک در طی پنج سال است.