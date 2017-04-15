گلستان ۱۱۶ شهید برای فتح خرمشهر تقدیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس حسن نیا ظهر شنبه در نخستین جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی استان گلستان، اظهار کرد: کشور ما در زمان جنگ تحمیلی برای آزادسازی خرمشهر ۶ هزار شهید تقدیم کرد که ۱۱۶ شهید سهم گلستان بود.

وی افزود: خرمشهر پس از ۵۷۵ روز در سوم خرداد سال ۶۱ آزاد شد که در کنار ۶ هزار شهید، ۲۴ هزار مجروح برای کشور به همراه داشت.

حسن نیا تصریح کرد: کشور عراق هم در درگیری ۵۷۵ روزه برای آزادسازی خرمشهر توسط ایران، ۱۶ هزار کشته و ۱۹ هزار اسیر داد.

وی ادامه داد: سالروز آزادسازی خرمشهر نقطه عطفی برای انقلاب اسلامی بوده و دفاع مقدس به دو بخش قبل و پس از فتح خرمشهر تقسیم می شود.

فتح خرمشهر میراث ارزشمندی برای جوانان است

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گلستان با بیان اینکه فتح خرمشهر ثمره همکاری ملت است، خاطرنشان کرد: این دستاورد متعلق به تمام نسل‌ها بوده و جوانان ما قدر این میراث ارزشمند را بدانند.

حسن نیا افزود: فتح خرمشهر باید در زمان اشغال مورد بررسی قرار بگیرد، زیرا در آن زمان رزمندگان غیور ما دشمن را پشت دروازه شهر نگه داشتند.

وی با اشاره به برنامه‌های استان گلستان برای سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر با شعار «من انقلابی ام»، گفت: برنامه‌هایی طی روزهای دوم تا پنجم خردادماه خواهیم داشت که از جمله آن می‌توان به رونمایی از ۱۰ کتاب در این مورد اشاره کرد.

حسن نیا تصریح کرد: دوم خرداد با عنوان روز سلحشوری، پایمردی، ایثارگری و مدافعین حرم، سوم خرداد با عنوان روز مقاومت، ایثار و پیروزی، چهارم خرداد با عنوان روز دزفول، مقاومت و پایدار و پنجم خرداد با عنوان روز ولایتمداری، وحدت و معنویت نامگذاری شده است.

وی یادآور شد: از فرمانداران می‌خواهم همکاری لازم برای برگزاری گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر داشته باشند و تبلیغات محیطی را در سطح شهرستان‌ها در دستور کار قرار دهند.