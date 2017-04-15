به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری قبل از ظهر شنبه در دیدار مدیران اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم با آیت‌الله العظمی علوی گرگانی نسبت به حرمت‌شکنی‌های اخیر برخی افراد هشدار داد و گفت: حرمت شکنی‌هایی که در حوزه دین اتفاق می‌افتد، دلسوزان انقلاب و نظام اسلامی را غصه‌دار می‌کند.

وی افزود: در این موقعیت حساس که ایران اسلامی به واسطه مقام قدسی ولایت فقیه در امان است و مستضعفان عالم از میوه شیرین این نعمت الهی بهره‌مند هستند، باید برنامه‌ای تدارک دیده شود که هتک حرمت‌ها صورت نگیرد؛ شجره ولایت فقیه توسط امام خمینی(ره) بارور شده و باید مراقب بود که این مسیر آسیب نبیند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود گسترش حوزه‌های علمیه و تربیت مبلغان دینی را راهکار مناسبی برای جلوگیری از تأثیرگذاری هجمه‌های دشمنان و توسعه فعالیت‌های دینی و اعتقادی دانست.

حجت‌الاسلام اسکندری سازمان تبلیغات اسلامی را یکی از نهادهای بهره‌بردار از خروجی حوزه علمیه دانست و گفت: اینکه در هر مناسبت دینی ۵۰ تا ۶۰ هزار مبلغ برای اعزام داشته باشیم، به اندازه یک دهم نیاز تبلیغی نیست بنابراین باید روی تربیت یک میلیون مبلغ دینی برنامه‌ریزی شود تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای دینی مردم باشیم.

وی گره‌زدن فعالیت‌های دینی و مذهبی با اعتقادات مردم را مورد تأکید قرار داد و افزود: دولت‌ها مشکلات خاص خود را دارند و ممکن است نسبت به مسائل فرهنگی حوزه دین غفلت کنند. اگر فعالیت‌های فرهنگی حوزه دین به صورت مردمی اداره شود، ماندگار خواهد بود.

وی تأکید کرد: فعالیت‌های خودجوش مردم در ایام عاشورا و تاسوعای حسینی الگوی مناسبی برای گره زدن فعالیت‌های مذهبی با اعتقادات مردم است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود گزارشی از فعالیت‌ها و ظرفیت‌های این اداره کل ارائه کرد که مورد استقبال آیت‌الله العظمی علوی گرگانی قرار گرفت.