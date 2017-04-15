۵۰ هزار تن جو در استان ایلام برداشت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی اقدسی امروز در کمیته برداشت محصولات جهاد کشاورزی ایلام اظهار داشت: سطح زیر کشت جو در سال جاری بالغ بر ۵۰ هزار هکتار است که از این سطح ۴۸ هزار و ۶۰۰ هکتار به صورت دیم و یک هزار و ۴۰۰ هکتار آن به صورت آبی اختصاص دارد.

وی گفت: پیش بینی می شود در سال زراعی ۹۶-۹۵ بالغ بر ۵۰ هزار تن محصول جو برداشت شود.

اقدسی در ادامه اضافه کرد: خرید جو از کشاورزان همانند سال قبل از طریق مدیریت پشتیبانی امور دام و به تشکل عرضه در بورس انجام خواهد شد و تمامی کشاورزان جو کار از هم اکنون با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها نسبت به ثبت نام در سامانه خرید محصولات اقدام کنند.

وی افزود: با توجه به گزارش ارائه شده پیش بینی می شود در سال زراعی جاری بیش از ۱۸۰ هزار تن محصول گندم مازاد بر نیاز کشاورزی و همچنین بیش از شش هزار و ۵۰۰ تن دانه روغنی کلزا در استان خریداری شود.