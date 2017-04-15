به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی همدان، حجتالاسلام علی دشتکی با اشاره به اینکه مقابله با آسیبهای اجتماعی از موضوعات مورد تاکید رهبری است، از اجرای طرح سلامت اجتماعی در استان همدان خبر داد و عنوان کرد: این طرح کار ویژهای است که در استان طراحی شده است.
وی با اشاره به اینکه استان همدان بهعنوان پایلوت کشور طرح سلامت اجتماعی را به صورت یک کار شبکهای اجرا خواهد کرد، ادامه داد: برنامههای سالجاری براساس اولویتها پیش خواهد رفت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه براساس جمعبندیهای سال گذشته برنامههایی بهعنوان اولویت برای سال ۹۶ پیشبینی شد، افزود: رویکرد اول سال جاری در حوزههای فرهنگی و دینی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه رویکرد برنامههای فرهنگی باید جهادی و انقلابی باشد، عنوان کرد: تلاش در راستای گفتمانسازی و مفهومسازی شعار سال از دیگر رویکردهای سال جاری خواهد بود.
حجتالاسلام علی دشتکی گسترش و تحقق پوشش تبلیغی در مناطق محروم استان همدان را از دیگر اولویتهای سال جاری عنوان کرد و گفت: مناطق محروم و حاشیهای باید بیش از بیش مورد توجه قرار گیرند و یکی از اهداف سال جاری سازمان تبلیغات استان نیز توجه به مناطق حاشیهای است.
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