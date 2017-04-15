اسناد جاسوسی آمریکا از سوئیفت منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز جمعه هکر ها فایل ها و اسنادی را منتشر کردند که طبق گفته کارشناسان امنیت سایبری نشان می دهد که آژانس امنیت ملی آمریکا به سیستم پیام رسان بین بانکی سویفت دسترسی پیدا کرده اند که به آنها اجازه می دهد به جریان های پولی بین برخی از بانک های خاور میانه و آمریکای لاتین نظارت داشته باشند.

شین شوک که یک مشاور امنیت سایبری است و به بانک ها در تحقیق در مورد رخنه‌های به وجود آمده در سیستم سویفت شان کمک می‌کند، می‌گوید: اسناد منتشر شده شامل آندسته از کدهای کامپیوتری است که می‌تواند توسط تبهکاران طوری تنظیم شود که آنها را وارد سرور های سویفت کند و بتوانند فعالیت های پیام رسان را تحت نظارت بگیرند.

این اسناد و فایل ها توسط گروهی که خود را «شدو بروکرز» (کارگزاران سایه) می خوانند منتشر شده است. برخی از اسناد، نشان NSA را بر روی خود دارند اما رویترز نمی‌تواند اصل یا جعلی بودن آنها را تایید کند

همچنین به همراه این اسناد برنامه های بسیاری که می توان به وسیله آنها به ورژن های مختلفی از سیستم عامل ویندوز حمله کرد هم منتشر شده است، که محققین معتقدند هنوز برخی از آنها کار می‌کنند.

در بیانیه ای که توسط مایکروسافت(سازندگان ویندوز) به رویترز ارسال شده، عنوان شده است: مایکروسافت توسط هیچ بخشی از دولت ایالات متحده در مورد وجود یا دزدیده شدن چنین فایل هایی آگاه نشده است.

شین شوک می گوید که هکر های تبهکار دیگر می توانند از اطلاعات منتشر شده در روز جمعه برای هک کردن بانک ها استفاده کرده و مواردی مشابه سرقت ۸۱ میلیون دلاری سال گذشته از بانک مرکزی بنگلادش را تکرار کنند.

سیستم پیام رسان سوئیفت همه روزه توسط بانک ها برای نقل انتقال میلیاردها دلار مورد استفاده قرار می گیرد.

در همین ارتباط پایگاه بلژیک سوئیفت اعلام کرد که با استفاده از کد های منتشر شده توسط هکر ها در روز جمعه ریسک چنین حمله هایی را کاهش داده است.

سوئیفت در این مورد بیان کرده است که به طور منظم به روز رسانی های امنیتی ای را منتشر خواهد کرد و به بانک های عضو راهکار هایی را برای اداره کردن ریسک های امنیتی شناخته شده آموزش خواهد داد.

بر اساس اعلام سوئیفت، هیچ نشانه ای مبنی بر این که شبکه اصلی سوئیفت بدون اجازه مورد دسترسی قرار گرفته باشد را نیافته است.

دزدان سایبری سال گذشته به بانک بنگلادش دستبرد زدند؛ آنها شبکه محلی سوئیفت بانک را هک کردند تا از حساب این بانک در بانک فدرال نیویورک سفارش انتقال پول دهند.

اسناد منتشر شده توسط "شدو بروکرز" نشان می دهد که سازمان اطلاعاتی آمریکا از طریق ادارات خدماتی به شبکه سویفت نفوذ پیدا کرده است.

اگر شما یک شرکت خدماتی سوئیفت را هک کنید به این معنی است که به تمام مشتری ها و بانک های طرف قرارداد آن دسترسی دارید.