۵هزار پرونده برای بیماران مبتلا به سرطان در استان تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر وثوق در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: پیشگیری از سرطان یکی از اولویت های این انجمن است که با اجرای دوره های آموزشی تغذیه سالم درصدد پیشگیری از سرطان است و ۱۸ هزار دانش آموزان در حوزه پیشگیری و تغذیه سالم آموزش داده است.

وی با بیان اینکه روند تشکیل پرونده ها سیر صعودی به لحاظ ابتلا به بیماری ندارد، ادامه داد: سالانه ۵۰۰ پرورنده تشکیل شده است که شتاب افزایشی نداشته است.

وثوق گفت: در سال گذشته مردم زنجان ماهانه ۷۵۰ میلیون تومان به مهرانه کمک کردند که این مبالغ به سفره بیماران و مدیریت تجهیزات مهرانه بازگشته است.

مدیرعامل انجمن مهرانه زنجان گفت: در سال گذشته مردم زنجان ماهانه ۷۵۰ میلیون تومان به مهرانه کمک کردند و این مبالغ به سفره بیماران و مدیریت تجهیزات مهرانه بازگشته است.

وثوق استان زنجان اولین استانی است که ۱۰۰ درصد هزینه درمانی بیماران سرطانی را پرداخت می کند، گفت: بیماران مبتلا به سرطان در محدوده سنی بالای ۱۴ سال در مهرانه انجام می شود و بیماران زیر ۱۴ سال به مرکز محک معرفی می شود.

وی از خرید مهمانسرای تهران به مبلغ ۲ میلیارد تومان در سال گذشته خبرداد و گفت: ۷ هزار و ۸۰۰ نفر روز بیمار زنجانی و غیرزنجانی در سال ۹۵ از این مهمانسرا استفاده کردند.

وثوق با بیان اینکه بیماران در وضعیت بحرانی به پزشک مربوطه مراجعه کنند، گفت: همین مساله موجب شده است تا ۲۸ درصد بیماران فوت کردند و ۷۰ درصد در قید حیات هستند.

مدیرعامل انجمن مهرانه زنجان گفت: در مهرانه چیزی به نام ذخیره کمک های مالی وجود ندارد و مبالغ دریافتی به طور مستقیم در وهله نخست صرف هزینه درمان بیماران و در مرحله بعد صرف خرید تجهیزات و توسعه کلینیک تخصصی مهرانه می شود.

وثوق با اشاره به افزایش شیوع سرطان سینه در بین زنان، افزود: سال گذشته برای هشت هزار نفر از بانوان استان زنجان به صورت چهره به چهره آموزش های پیشگیری از سرطان سینه توسط انجمن مهرانه ارائه شد.

وی به راه اندازی دفاتر مهرانه در آذربایجان شرقی و بیجار اشاره کرد و گفت: هشت هزار نفر در دوره های آموزش پیشگیری از سرطان چهره به چهره شرکت کردند.

وثوق به اقدامات و فعالیت های انجمن خیریه مهرانه در زمینه پیشگیری از بیماری سرطان در سطح جامعه اشاره کرد و گفت: سال گذشته حدود ۱۸ هزار دانش آموز در زنجان تحت برنامه های آموزش تغذیه سالم و پیشگیری از ابتلا به سرطان قرار گرفتند.

وی گفت: تا ۶ ماه آینده مرکز شیمی درمانی با ۵۰ تخت در مجموعه مهرانه زنجان راه اندازی می شود.