جایگاه امضاهای طلایی در اقتصاد/دردسرهای مالیات برای واردکنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات، تسهیل واردات رسمی را یکی از راه‌های مبارزه با قاچاق دانسته و گفت: این راه با سخت‌گیری بر واردکنندگان به‌ویژه از نظر مالیاتی، تقریباً مغفول مانده است.

وی افزود: تا زمانی که قانون یکسانی برای اخذ مالیات از همه نداشته باشیم، مشکلات واردات رسمی پابرجا است.

مناقبی در خصوص افزایش ۲ درصدی مالیات علی‌الحساب واردات برای واردکنندگان گفت: مشکلات مالیاتی واردکنندگان هم چنان پابرجا است و رفع نشده است؛ اینکه مالیات بر واردات از واردکننده‌ای گرفته شود یا نه، بستگی به این دارد که واردکننده بتواند سازمان مالیاتی را قانع کند یا خیر. این مسائل تا زمانی که قانون مالیاتی یکسانی برای همه نداشته باشیم، رخ می‌دهد و نمی‌توانیم از آثار منفی آن در اقتصاد اجتناب کنیم.

به گفته وی، در بحث مالیات بر واردات، قانون باید اظهارنامه واردکنندگانی را که دفاتر رسمی و درست دارند بپذیرد؛ البته قرار بر این است که اظهارنامه افراد مورد تائید قرار بگیرد؛ مگر خلاف آن ثابت شود. در واقع قانون بر این مبنا نیست که واردکننده خلاف‌کار است و باید بیاید و ثابت کند که خلاف‌کار نیست. قانون مبنای اخذ مالیات را، اظهارنامه رسمی واردکننده می‌داند.

مناقبی افزود: بروکراسی، ضد شفافیت و عملکرد صحیح در اقتصاد است. مکانیزه‌تر شدن سیستم‌ها به کاهش بروکراسی و شفافیت بیشتر اقتصاد کمک می‌کند؛ این در حالی است که با مکانیزه شدن سیستم‌ها، می‌توانیم جلوی تخلف‌های احتمالی را بگیریم. در سیستم‌های شفاف و مکانیزه، بحث امضاهای طلایی و رانت معنایی ندارد؛ ضمن اینکه در فضای شفاف، چنین مشکلاتی به‌هیچ‌وجه مطرح نیست.

به گفته مناقبی، پنجره واحد حرکت خوبی است که می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت شفاف‌سازی سوق بدهد. این شفافیت، شامل تولید و تجارت انواع و اقسام کالاها از جمله خدمات فنی و مهندسی هم هست؛ اما مساله این است که بسیاری از افرادی که منافعشان در گرو قاچاق و بحث امضاهای طلایی است، جلوی پیشرفت این حرکت را می‌گیرند.

وی اظهار داشت: معضلات و مشکلاتی که امروز در واردات پابرجا است، به این مساله بازمی‌گردد که قاچاق، یک پدیده جدی در کشور ما است و کسانی که منافعی در قاچاق دارند، با هر نوع شفاف‌سازی امور تجاری مخالفت می‌کنند.

این فعال اقتصادی در خصوص تغییر در ترکیب کشورهای صادرکننده به ایران گفت: بحث ما منع یا تشویق واردات از کشورهای خاصی نیست؛ بلکه اولویت باید این باشد که کالای ضعیف وارد کشور نشود؛ این در حالی است که امروز در ایران، کالای چینی به جنس خراب و بد داشتن شهره است؛ اما واقعیت این نیست؛ بلکه چین، از بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالا به دیگر کشورها از جمله کشورهای توسعه‌یافته است.

وی ادامه داد: کشورهایی مثل ایالات‌متحده آمریکا اجناس درجه‌یک از چین وارد می‌کنند؛ ضمن اینکه تجارت چین آزاد است و هر تولیدکننده‌ای بر اساس درخواست مشتری‌اش کالا را تولید می‌کند و تحویل می‌دهد. مشکل ما این است که غلط انتخاب می‌کنیم؛ این در شرایطی است که در آمریکا، بهترین کالاهای عرضه‌شده در فروشگاه‌ها تولید چین است. برندهای مطرح اروپایی در چین کالا را تولید می‌کنند. اما متأسفانه ما عادت داریم کاستی‌هایمان را گردن دیگران بیندازیم.