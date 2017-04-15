کنفرانس علمی فرصت های سرمایه گذاری در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مهرشاد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: این کنفرانس گامی موثر در تحقق تولید و اشتغال است.
وی با بیان اینکه تاکنون ۵۰ مقاله به دبیرخانه این کنفرانس ارسال شده است، گفت: از این تعداد، ۳۵ مقاله پذیرفته شده است.
مهرشاد ادامه داد: اولین کنفرانس علمی فرصت سرمایه گذاری خراسان جنوبی به همراه ارائه طرح های صنعتی برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه این کنفرانس حول ۱۳ محور و در شش پنل برگزار می شود، افزود: یکی از مواردی که در کنفرانس فرصت های سرمایه گذاری بر خلاف کنفرانس های رایج در نظر گرفته شده، امکان ارسال طرح های صنعتی است که همخوانی لازم با شرایط منطقه را داشته باشند.
رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند ادامه داد: طرح هایی که مزیت های نسبی خراسان جنوبی در آن ها لحاظ شده باشند، می توانند در پنل های طراحی شده کنفرانس مطرح شوند.
وی سرمایه گذاری در واحدهای تولید کننده و ماشین آلات کشاورزی، سرمایه گذاری در انرژی های نو و تجدید پذیر و سرمایه گذاری صنایع توسعه دهنده مکانیزه را از جمله محورهای این کنفرانس دانست.
مهرشاد اظهار کرد: بررسی نقش فرهنگ سرمایه گذاری در شکوفایی اقتصادی، بررسی نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی، بررسی نقش بازارهای کشورهای همسایه در توسعه صنعتی و بررسی قوانین و مقررات سرمایه گذاری را از دیگر محورهای این کنفرانس دانست.
وی توسعه صنعت را یکی از رسالت های مهم دانشگاه دانست و گفت: در این راستا، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی هدفی است که تمامی دولت ها و برنامهریـزان اقتصـادی بر آن تأکید دارند.
نظر شما