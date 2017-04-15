کنفرانس علمی فرصت های سرمایه گذاری در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مهرشاد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: این کنفرانس گامی موثر در تحقق تولید و اشتغال است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۵۰ مقاله به دبیرخانه این کنفرانس ارسال شده است، گفت: از این تعداد، ۳۵ مقاله پذیرفته شده است.

مهرشاد ادامه داد: اولین کنفرانس علمی فرصت سرمایه گذاری خراسان جنوبی به همراه ارائه طرح های صنعتی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این کنفرانس حول ۱۳ محور و در شش پنل برگزار می شود، افزود: یکی از مواردی که در کنفرانس فرصت های سرمایه گذاری بر خلاف کنفرانس های رایج در نظر گرفته شده، امکان ارسال طرح های صنعتی است که هم­خوانی لازم با شرایط منطقه را داشته باشند.

رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند ادامه داد: طرح هایی که مزیت های نسبی خراسان جنوبی در آن­ ها لحاظ شده باشند، می­ توانند در پنل­ های طراحی شده کنفرانس مطرح شوند.

وی سرمایه گذاری در واحدهای تولید کننده و ماشین آلات کشاورزی، سرمایه گذاری در انرژی های نو و تجدید پذیر و سرمایه گذاری صنایع توسعه دهنده مکانیزه را از جمله محورهای این کنفرانس دانست.

مهرشاد اظهار کرد: بررسی نقش فرهنگ سرمایه گذاری در شکوفایی اقتصادی، بررسی نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی، بررسی نقش بازارهای کشورهای همسایه در توسعه صنعتی و بررسی قوانین و مقررات سرمایه گذاری را از دیگر محورهای این کنفرانس دانست.

وی توسعه صنعت را یکی از رسالت های مهم دانشگاه دانست و گفت: در این راستا، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی هدفی است که تمامی دولت ها و برنامه‌ریـزان اقتصـادی بر آن تأکید دارند.