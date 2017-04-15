به گزارش خبرگزاری مهر، با همکاری دانشگاه معارف اسلامی و خانه ملی گفتگوی آزاد دبیرخانه کرسی‌های نظریه‌پردازی، کرسی ترویجی «اسلامی سازی علوم انسانی» برگزار می‌شود.

در این نشست که با ارائه حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران همراه است، دکتر مهدی گلشنی به‌عنوان ناقد و حجت‌الاسلام دکتر پناهی آزاد به‌عنوان دبیر علمی جلسه حضور دارند.

علاقه‌مندان برای شرکت رایگان در این نشست علمی می‌توانند روز پنج‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ به آدرس قم، بلوار جمهوری اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی مراجعه نمایند.