به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز پورسیف صبح شنبه در جلسه کارگروه امور زیربنایی لرستان با اشاره به طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش «زز و ماهرو» الیگودرز اظهار داشت: در حوزه پدافند غیرعامل این طرح باید ملاحظاتی صورت گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به پایلوت بودن این طرح و اهمیت آن باید مشکلات پیش روی این طرح از همان روز اول برداشته شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل لرستان تصریح کرد: هر طرحی که تصویب پدافند غیرعامل را نداشته باشد غیرقانونی است.

پورسیف تاکید کرد: هر طرح برای اجرایی شدن نیاز به تایید پدافند غیرعامل دارد.

وی با اشاره به اهمیت این طرح گفت: این طرح از ۳۱ استان کشور مورد استقبال ۱۱ استان کشور قرار گرفت و این به دلیل تاثیرگذاری و مهم بودن این طرح است.

علی زندی فر مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان نیز در این جلسه با اشار به اجرای طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش «زز و ماهرو» الیگودرز اظهار داشت: یکی از مشکلات منطقه «شول آباد» صعب العبور بودن راه های آن است.

وی ادامه داد: این بخش دارای طبیعت بکر است و از نظر حفاظتی و امنیتی هیچ مشکلی ندارد بلکه از نظر خدماتی دارای مشکل است و باید به این بخش رسیدگی بیشتری شود.