  1. استانها
  2. لرستان
۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۵۲

مدیرکل پدافند غیرعامل لرستان:

پروژه‌های لرستان باید طرح پدافند غیرعامل داشته باشند

پروژه‌های لرستان باید طرح پدافند غیرعامل داشته باشند

خرم آباد- مدیرکل پدافند غیرعامل لرستان گفت: پروژه های لرستان باید طرح پدافند غیر عامل داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز پورسیف صبح شنبه در جلسه کارگروه امور زیربنایی لرستان با اشاره به طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش «زز و ماهرو» الیگودرز اظهار داشت: در حوزه پدافند غیرعامل این طرح باید ملاحظاتی صورت گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به پایلوت بودن این طرح و اهمیت آن باید مشکلات پیش روی این طرح از همان روز اول برداشته شود.

 مدیرکل پدافند غیرعامل لرستان تصریح کرد: هر طرحی که تصویب پدافند غیرعامل را نداشته باشد غیرقانونی است.

پورسیف تاکید کرد: هر طرح برای اجرایی شدن نیاز به تایید پدافند غیرعامل دارد.

وی با اشاره به اهمیت این طرح گفت: این طرح از ۳۱ استان کشور  مورد استقبال ۱۱ استان کشور قرار گرفت و این به دلیل تاثیرگذاری و مهم بودن این طرح است.

علی زندی فر مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان نیز در این جلسه با اشار به اجرای طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش «زز و ماهرو» الیگودرز اظهار داشت: یکی از مشکلات  منطقه «شول آباد» صعب العبور بودن راه های آن است.

وی ادامه داد: این بخش دارای طبیعت بکر است و از نظر حفاظتی و امنیتی هیچ مشکلی ندارد بلکه از نظر خدماتی دارای مشکل است و باید به این بخش رسیدگی بیشتری شود.

کد مطلب 3953279

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها