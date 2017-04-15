اجرای طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش «زز و ماهرو » الیگودرز

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد خاکی پور ظهر شنبه در جلسه کارگروه امور زیربنایی لرستان با اشاره به طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش «زز و ماهرو» شهرستان الیگودرز و اهمیت اجرای این طرح اظهار داشت: این طرح اولین طرح توسعه پایدار در استان است که در دستور کار قرار گرفت و در طرح ملی طی چند جلسه مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

وی ادامه داد: زحمات زیادی برای تایید این طرح کشیده شده و مسئله اصلی اجرایی شدن این طرح است که نیاز به پایش و پیگیری جدی دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان تصریح کرد: تنها مسئله و مشکل پیش روی این طرح، موضوع پدافند غیرعامل آن است که این موضوع باید حل و فصل شود.