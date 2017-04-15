  1. استانها
  2. همدان
۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۵۹

مدیرکل بهزیستی استان همدان

تنها ۱۰ درصد کودکان استان همدان از مهدهای کودک استفاده می کنند

تنها ۱۰ درصد کودکان استان همدان از مهدهای کودک استفاده می کنند

همدان - مدیرکل بهزیستی استان همدان گفت: طبق آمارها تنها ۱۰ درصد کودکان استان همدان از مهدهای کودک استفاده می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بهزیستی همدان، حمیدرضا الوند در دیدار اعضای کانون همیاری مهدهای کودک و مدیران و مربیان مهدهای استان بر لزوم تقویت زیرساخت های آموزشی و فرهنگی در مهدهای کودک متناسب با بافت فرهنگی جامعه تاکید کرد.

وی گفت: طبق آمارها تنها ۱۰ درصد کودکان از مهدهای کودک استفاده می کنند و این بدین معنی است که در خصوص ترویج استفاده از مهدهای کودک کارهای زیادی باید صورت پذیرد.

الوند گفت: در تمامی متون علمی استفاده از مهدهای کودک در تقویت مهارتهای اجتماعی، شناختی و تربیتی کودک موثر است اما استقبال کم از مهدها جای تامل دارد و باید مهدهای کودک با تقویت ساختارهای فیزیکی و تقویت بنیه علمی افکار عمومی را به سمت استفاده از مهدها سوق دهند.

مدیرکل بهزیستی استان همدان افزود: بروز شدن و استفاده از علم روز در مهدها ضرورتی اجتناب ناپذیر است و امیدواریم مهدهای کودک در قالب کانون همیاری مهدهای کودک ضمن هم افزایی داشته ها، توانمندیهای خود را بصورت یک کار مشترک عرضه کنند.  

کد مطلب 3953290

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها