تنها ۱۰ درصد کودکان استان همدان از مهدهای کودک استفاده می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بهزیستی همدان، حمیدرضا الوند در دیدار اعضای کانون همیاری مهدهای کودک و مدیران و مربیان مهدهای استان بر لزوم تقویت زیرساخت های آموزشی و فرهنگی در مهدهای کودک متناسب با بافت فرهنگی جامعه تاکید کرد.

وی گفت: طبق آمارها تنها ۱۰ درصد کودکان از مهدهای کودک استفاده می کنند و این بدین معنی است که در خصوص ترویج استفاده از مهدهای کودک کارهای زیادی باید صورت پذیرد.

الوند گفت: در تمامی متون علمی استفاده از مهدهای کودک در تقویت مهارتهای اجتماعی، شناختی و تربیتی کودک موثر است اما استقبال کم از مهدها جای تامل دارد و باید مهدهای کودک با تقویت ساختارهای فیزیکی و تقویت بنیه علمی افکار عمومی را به سمت استفاده از مهدها سوق دهند.

مدیرکل بهزیستی استان همدان افزود: بروز شدن و استفاده از علم روز در مهدها ضرورتی اجتناب ناپذیر است و امیدواریم مهدهای کودک در قالب کانون همیاری مهدهای کودک ضمن هم افزایی داشته ها، توانمندیهای خود را بصورت یک کار مشترک عرضه کنند.