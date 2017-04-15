انتقاد گزارشگران بدون مرز از فضای سیاسی ترکیه در آستانه همه پرسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، در آستانه برگزاری همهپرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه سازمان گزارشگران بدون مرز از عدم آزادی بیان و آزادی رسانهها در این کشور انتقاد کرده و عنوان داشت: گستره فعالیت نیروهای مخالف با تغییر قانون بهدلیل ایجاد فضای رعب و وحشت بهگونهای چشمگیر محدود شده است.
«کریستین میهر» مدیر سازمان یادشده در نشستی رسانهای در این رابطه گفت: جلوگیری از انتشار بسیاری از روزنامهها و ممنوع کردن رسانههای مخالف، همچنین تحت فشار قراردادن روزنامهنگاران منتقد، باعث محدودشدن فضای آزاد برای چالشی دموکراتیک شده است.
به نظر کریستین میهر هنگامی که شهروندان از امکان رویارویی با نظرات و دیدگاههای گوناگون محروم شوند، نمیتوانند تصمیمی بر اساس تنوع اطلاعات اتخاذ کنند.
او با اشاره به ممنوعشدن ۱۵۰ رسانه در ماههای اخیر که به بهانهی داشتن رابطه با سازمانهای تروریستی صورت گرفته، یادآوری کرد که این امر در صورت پیروزی رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، به اعتبار آرای موافق او خدشه وارد میآورد.
همه پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه که به موجب آن سیستم حکومتی در این کشور تغییر کرده و رئیس جمهور از اختیارات بیشتری برخوردار می شود فردا یکشنبه در این کشور برگزار می شود.
جدیدترین نظرسنجی انجام شده در ترکیه در مورد همه پرسی اصلاحات قانون اساسی حکایت از آن دارد که ۵۱ درصد از مردم این کشور از تغییرات مورد نظر دولت در خصوص قانون اساسی حمایت می کنند.
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